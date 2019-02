“El Papa los ignoró”: el presunto abuso de niños sordos en dos continentes apunta a fallas del Vaticano

Uno de los otros exalumnos de Bisoli dijo que estaba en el baño solo para sacerdotes, Maurizio Grotto, ha ofrecido relatos contradictorios de lo que sucedió. Le dijo a Sannite que Corradi no había abusado de él y dijo en una entrevista con The Post que lo había hecho. Otro ex alumno de Provolo, Franchetto, dijo en una entrevista que Corradi la había molestado pero que había intentado durante años, “como medida de autodefensa”, olvidar su rostro. Ella no le contó al investigador del Vaticano sobre sus experiencias. El presidente de la asociación que representa a las víctimas italianas, Giorgio Dalla Bernardina, dijo que conoce a otras víctimas de Corradi que no han querido hablar públicamente.