Embajador argentino dice que con la adenda del gas ambos países ganaron y exministro refuta

Normando Álvarez, embajador de Argentina en Bolivia. Foto: ANF

La Paz, 20 febrero (ANF).- El embajador argentino Normando Álvarez afirmó que tanto Bolivia como Argentina “ganaron” con la adenda al contrato de compra y venta de gas entre ambos países que fenece el 2026. Del otro lado, el exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, consultor internacional de petróleo, gas natural y energía dijo no creer en el llamado “win-win”, donde todos ganan, y que claramente en las condiciones actuales Bolivia presenta un saldo negativo.



“Me alegro y congratulo que Argentina y Bolivia hayan logrado el acuerdo a la adenda con respecto al contrato de compra y venta del gas (…). Si se acuerda, como todo contrato las dos partes debían estar de acuerdo y me alegra mucho que ambos países estén satisfechos, espero que dure y que sigamos en esta sociedad que es importante para los dos, para Argentina y para Bolivia”, afirmó a ANF.



El diplomático consideró que ambos países ganan, y que los gobiernos de Evo Morales y Mauricio Macri, cada cual desde su perspectiva destacó los resultados de la adenda que les tomó negociar varios meses.



Sin embargo, el experto en petróleo, gas y energía, Mauricio Medinacelli, exministro de Hidrocarburos del Gobierno de Eduardo Rodríguez dijo mediante su blog: “Yo soy un firme creyente que no existen los resultados donde todos ganan, el llamado “win-win”. En jerga técnica, creo que vivimos en un mundo de constante equilibrio paretiano, en el cual si alguien ´gana´ el otro pierde”.



“El saldo es negativo para Bolivia”

En un análisis del comportamiento de los envíos de gas al vecino país, el especialista observó que la adenda disminuye los volúmenes del “take or pay”, y que por esta disminución Bolivia dejaría de percibir aproximadamente $us 958 millones en dos años.



Los contratos “take or pay”, se basan en un modelo de compra y venta de gas en el que el comprador queda obligado a pagar por la nominación que hace, consumiendo o no el producto.



“Por menor take or pay se deja de recibir $us 958 millones; por un precio 15% más alto -durante algunos meses y para volúmenes adicionales, se reciben $us 12 millones más y por vincular al precio del LNG se reciben $us 171 millones adicionales (…). Entonces tenemos un saldo de $us 775 millones como saldo negativo, con un precio de $us 5 el millar de unidad térmica británica (BTU).



“Ahora bien ¿Fue esta adenda perjudicial para Bolivia?, la respuesta inmediata sería: sí. Dado que el saldo es negativo. Sin embargo, de no haberse negociado menores volúmenes de entrega ¿Bolivia hubiera estado en la capacidad de entregar los volúmenes inicialmente acordados? ¿Cuál hubiera sido la multa que Bolivia habría pagado?”, cuestionó.



Repercusiones

Tras la firma de la adenda en la ciudad de Santa Cruz, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, salió a destacar proyecciones económicas. Dijo se obtendrá 3.373 millones de bolivianos adicionales por la exportación de gas natural a Argentina.



“Lo cierto es que Bolivia va recibir sólo con el mercado de la Argentina 3.373 millones de bolivianos adicionales. Si exportamos 0,20 TCF (trillones de pies cúbicos) en esta gestión, con el contrato anterior se tendría un ingreso de 9.355 millones de bolivianos, pero con la adenda vamos a recibir 12.728 millones”, explicó, citado en una nota de prensa institucional.



Sin embargo, el senador Óscar Ortiz (UD) y candidato presidencial de la alianza “Bolivia dice No”, calificó de “mala” la negociación de la adenda, no sólo porque se aceptó desde el Gobierno reducir el volumen de envío de gas hasta la mitad, sino también porque el precio está atado al del GNL y no al precio internacional del petróleo.



Por su parte, el Gobierno de Argentina informó a través de la página del Ministerio de Hacienda, que prevé ahorrar 460 millones de dólares en dos años con la adenda al contrato de provisión de gas vigente entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) e Integración Energética Argentina S.A. (IEASA).



Desde que se firmara el contrato el 2006, el acuerdo sufrió cuatro adendas, y bajo el nuevo esquema la Argentina recibirá menos gas en los meses que merma el consumo, evitando así el pago de penalidades aceptadas por la anterior administración, según el comunicado emitido por el Ministerio de Hacienda.



Incluso Argentina ofreció de regalo a Bolivia un avión Pampa de entrenamiento militar, si cumple con los envíos de gas en invierto, que es cuando la demanda sube en el vecino país.

Fuente: https://www.noticiasfides.com