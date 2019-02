En el FRI, el MNR y el PDC reclaman democracia interna

El más reciente episodio de esa crisis se registró en el FRI; Víctor Hugo Landívar perdió su cargo como vicepresidente de ese partido y su caso fue remitido al tribunal de ética, donde se pide su expulsión, luego que cuestionó la alianza con Carlos Mesa.

Protesta. Luis Ayllón, del PDC, fue agredido por militantes cuando inscribió el binomio Paz Zamora-Barriga. Foto: Pedro Laguna-archivo

El Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) reclaman democracia interna; analizan la crisis existente en cada frente, de cara a las elecciones generales de octubre.

La designación de los binomios presidenciales se constituyó en el factor común que desató las fricciones en el interior de esos partidos, que ahora buscan proyectar una imagen de solvencia para cautivar al elector y ganarse su voto en los próximos comicios presidenciales.

No obstante, aparte de lidiar con una larga campaña electoral, también deben atender las fisuras creadas por su falta de consenso e impulsar los binomios que fueron validados en las elecciones primarias del 27 de enero.

“Hay una especie de dictadura por parte de algunos dirigentes (…); tiene que haber democracia interna en los partidos políticos. No puede ser que yo hable y me expulsen; les agradezco, porque éste es el detonante para que todos los partidos y la ciudadanía sepan que las organizaciones políticas no son de dos o tres personas, sino del pueblo, y el militante tiene el deber y el derecho de reclamar al dirigente”, dijo Landívar.

En 2018, el FRI selló un pacto con Sol.bo, para conformar la alianza Comunidad Ciudadana (CC), que promueve el binomio Carlos Mesa-Gustavo Pedraza. El secretario general del frente de izquierda, Wálter Villagra, afirmó que Landívar cometió una “falta grave” y que sus declaraciones fueron hechas a título personal.

En el PDC, la crisis en su democracia interna pone en riego “la vida del partido”. En criterio de la diputada Norma Piérola, está latente el riesgo de perder la personería jurídica por falta de votos, puesto que —dijo— nadie votará por el binomio Jaime Paz Zamora-Paola Barriga, impulsado por Luis Ayllón, dirigente de otra facción de esa organización política.

“No vamos a permitir que el partido pierda su sigla (…). No se ha respetado la democracia interna, nos han impuesto a esos candidatos, no se los ha elegido; es un acto doloso para legitimar a ese binomio”, sostuvo la legisladora.

La Ley de Organizaciones Políticas dispone la cancelación de la personería en caso de no haber obtenido al menos el 3% del total de votos válidos en la última elección a la que concurrieron.

Por su parte, Ayllón, dirigente del PDC, reconocido por el Órgano Electoral, negó la crisis interna y afirmó que la designación de los candidatos se hizo en función de la normativa interna del partido.

“No hacemos nada autoritariamente, esa cultura democrática es la que persiste en la institución; no tenemos ninguna crisis dentro del partido”, afirmó el dirigente.

En el MNR la situación es similar. El partido se ha dividido en al menos tres corrientes y una de ellas promovió la postulación del binomio Virginio Lema-Fernando Untoja, que fue desconocido por las otras facciones porque se los designó sin acuerdo previo.

“Lamentablemente, el MNR ha entrado en una situación crítica desde el momento en que decidió no practicar la democracia interna (…). No nos quedaba moral para seguir sosteniendo el discurso de reclamar democracia en el país, si no teníamos democracia interna. Esto llevó a que un sector de la línea democrática no quiera apoyar a los actuales candidatos”, explicó el diputado Miguel Ojopi (UD), militante emenerrista.

En tanto, el dirigente Luis Siles calificó a Lema y Untoja como un “excelente binomio”, aunque reconoció que no son una “moneda de oro” para que todo el partido los acepte. En su criterio, las disidencias en el MNR “son normales”.

La Razón / Luis Mealla / La Paz