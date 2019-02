Gobernación cruceña apoyará marcha convocada por el Comité Cívico en defensa de la democracia

Roly Aguilera, secretario General del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, confirmó la asistencia en defensa de la democracia.

Santa Cruz, 21 de febrero.- A tres años de cumplirse el referendo del 21 de febrero de 2016, el secretario General de la Gobernación, Roly Aguilera manifestó que el 21F es una lucha del pueblo que le dijo NO a la reelección de Evo Morales – Álvaro García. Es por ello que como Gobierno Departamental se estará apoyando la marcha convocada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz.

“Santa Cruz dijo NO y hoy se reafirmará ese rechazo en esta marcha que no es más que una expresión democrática de la ciudadanía”, manifestó Aguilera al informar que el gobernador Rubén Costas estará ausente de la movilización para no dar pie a que luego lo utilicen políticamente, sin embargo aclaró que la autoridad desde sus inicios y esta no será la excepción, ha apoyado todas las protestas en defensa de la democracia.

Desmintió que se esté obligando a los funcionarios a asistir ya la marcha ya que la convocatoria que se hace desde la institución es para toda la población que quiere que respete su voto en las urnas. “Marchemos con alegría, marchemos en familia, con amigos, por nosotros mismos, por nuestros hijos, marchemos porque quereos marchar”, instó a la ciudadanía.

La concentración está prevista para las 18:00 horas de hoy a los pies del Cristo Redentor, desde donde se partirá rumbo a la Plaza 24 de Septiembre.

Fuente: Cadena A, http://www.santacruz.gob.