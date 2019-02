Gobernación de Tarija lamenta que el Gobierno “no tenga la capacidad” de cumplir contratos hidrocarburíferos

El secretario de Coordinación del Gobierno Departamental de Tarija, Waldemar Peralta, ha explicado que el Gobierno Nacional no está trabajando de manera transparente en lo que refiere al trabajo hidrocarburífero porque la falta de cumplimiento al contrato con Argentina dejará graves consecuencias para Tarija, cosa que no está siendo tomada en serio por parte del Gobierno.

“Es muy grave particularmente para Tarija el año 2018 ya el exministro argentino estableció que Bolivia no estaba cumpliendo con los volúmenes de gas que debiese exportar a la república Argentina y que estaban dentro del contrato, el día de ayer lo que ocurrió es que se firma una adenda producto del incumplimiento del gobierno boliviano de exportar los volúmenes a la Argentina“, ha mencionado.

En este sentido, Peralta ha explicado que Argentina ha establecido una reducción en los volúmenes de gas boliviano por la incapacidad del Gobierno Nacional de poder cumplir con el contrato que inicialmente estaba planteado.

“Lo que se establece es bajar de 23.000.000 de metros cúbicos en invierno a 19.000.000 metros cúbicos y bajar en verano de 19.000.000 de metros cúbicos a 16.000.000 de metros cúbicos esto se da por un motivo sencillo, porque no podemos exportar y vender lo que estaba inicialmente planteado en el contrato. Ahora el Gobierno dice que se ha incrementado el precio, y eso es efectivo pero el ejercicio es el siguiente, como que alguien venda 5 panes a 7 bolivianos y antes vendía 10 panes a 6 bolivianos, eso es lo que ha ocurrido”.

Por lo que esta reducción afecta a Tarija porque se va a dejar de producir en los campos o se bajará o igualará la producción además de que al vender al mercado interno se perderá mucho dinero.

“Ya no estamos produciendo los volúmenes de gas y no hemos podido cumplir con Argentina, esto afecta a Tarija porque nosotros producimos el 60 por ciento de gas del país, lo que va a hacer esto es dejar de producir en los campos, bajar o igualar la producción en los campos porque no estamos cumpliendo con lo prometido y segundo, el gas tarijeño en algunos casos va a ir al mercado interno y este paga mucho menos que el mercado de exportación. Estos temas afectan de manera directa a Tarija”, ha referido.

Fuente: http://lavozdetarija.com