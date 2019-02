Horóscopo de Josie: ¿Qué dice tu signo para el miércoles 20 de febrero de 2019?

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Algunos comentarios irónicos de quien amas te harán reflexionar, hoy priorizaras tu imagen para verte deslumbrante. Te verás abrumado con diversas responsabilidades, no trates de hacer todo a la vez y prioriza lo más urgente, una agenda bien estructurada te ayudara a tener un día provechoso. Número de éxito, 5.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Día de encuentros y sorpresas agradables, harás lo posible por conquistar el corazón de quien te interesa. Alguien que admiras y que confía en tu labor reconocerá el buen desempeño que vienes realizando, sus palabras te harán confiar aun más en tu potencial. Número de éxito, 15.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Estas dando mucho más de lo que recibes y haces poco por cambiar las cosas, no dejes que esta rutina continué. Hoy sentirás que tus ingresos económicos no compensan tus esfuerzos, paciencia, pronto se te presentará una oportunidad que cambiara por completo tu vida. Número de éxito, 19.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Aun no confías plenamente en esa persona que te interesa y decidirás ponerlo a prueba, te darás cuenta que estas equivocada. Sin buscarlo aparecerá la persona precisa para desarrollar el proyecto que tienes en mente, confía, todo se encuentra a tu favor. Número de éxito, 13.



LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Conocerás a una persona muy extrovertida y te sentirás atraído, no desistas, es solo una forma de protegerse. Usa tu gran capacidad de organización para solucionar problemas documentarios, si eres constante hoy mismo podrás salir de ellos. Número de éxito, 4.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: La falta de comunicación que está habiendo con la persona que amas te harán pensar que necesitan un tiempo solo. Hoy tus deberes no serán tan estresantes, tomate unas horas para descansar y recuperar tu energía, será necesario para futuros proyectos. Número de éxito, 8.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: La persona que quieres superara positivamente sus actitudes manipuladoras, hoy te sorprenderá su romanticismo. La estrategia que vienes usando en el desarrollo de tus labores está dando muy buenos resultados, más de uno te pedirá asesoramiento. Número de éxito, 6.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: No seas tan exigente si lo que pretendes es conciliar, tus palabras perderían dulzura y podrías mostrarte autoritario. Terminaras con el periodo de tensión y pondrás en práctica los consejos de una persona experimentada para solucionar rápidamente asuntos laborales que se venían retrasando. Número de éxito, 14.



SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Usaras toda tu creatividad para renovar tu vida afectiva y sorprenderás a quien amas con actitudes seductoras. No te angusties por los retrasos económicos que tienes ahora porque sin darte cuenta estas obviando las soluciones, mantén la calma y encontrarás salidas muy viables. Número de éxito, 12.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: La persona que amas desea hacerte participe de sus encuentros sociales y hoy lo acompañarás. Cuidado con los malos entendidos, podrías discutir por diferencia de ideas en lo laboral, mantente neutral y evitaras rencillas que te perjudiquen. Número de éxito, 22.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Día tenso pero superable, la persona que amas mostrara una actitud irritable y podrías sentirte atacado sin motivo. Tus ganas de crecer te harán pensar en tomar cursos de capacitaciones que te hagan más competitivo en lo laboral, cree en tus sueños, los concretarás. Número de éxito, 10.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Hay muchas maneras de recuperar la confianza de esa persona y hoy podrías elegir la menos correcta, cuidado. Dos opciones en el camino y mucha indecisión en tu interior, pon en una balanza los pros y contras para que puedas elegir lo mejor. Número de éxito, 7.

Fuente: whatthegirl.com