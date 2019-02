Hugo Dellien, top 100 en el mejor torneo de su carrera

El beniano hizo historia en Brasil. Dejó el Abierto de Río y se anotó para jugar el cuadro principal de ATP de Sao Paulo y Roland Garros..

“Creo que el apoyo de todos me dio mucha energía positiva para hacer el mejor torneo de mi carrera hasta el momento”, así se despidió Hugo Dellien del Abierto de tenis de Río, luego de caer en los cuartos de final ante el esloveno Aljaz Bedene.

Dellien se había convertido en esta semana en el primer jugador boliviano en vencer un partido del cuadro principal de un torneo ATP 500 en 35 años.

Foto: Prensa Dellien

“Fue una semana muy especial, muy linda. Este torneo me mostró el camino para seguir avanzando en esto”, aseguró el deportista beniano, quien explicó que “vuelvo al Top 100. La semana que viene entraré al cuadro principal del ATP 250 de Sao Paulo. No defenderé nada de puntos; también me habilita para entrar al cuadro principal de Roland Garros, sin tener que jugar la clasificación”.

El boliviano accedió a esas instancias tras superar en primera ronda del mayor certamen de tenis de Sudamérica al argentino Guido Andreozzi, y después al español Roberto Carballés, para encontrarse en cuartos con Bedene (83º del ranking).

Pero después de casi dos horas y media de partido, el esloveno acabó imponiéndose por 4-6, 6-2 y 6-3. “Dimos un clic en la parte mental, que es muy importante en este circuito. Nosotros dimos un paso muy grande. Estar positivo ayuda muchísimo. Muchas gracias a todos. Seguiremos subiendo en el ranking, tratando de subir más en estos torneos”, apuntó el trinitario de 25 años.

Foto: Prensa Dellien

Mientras tanto, el eslovenoconfirmó su buena racha en Rio, que comenzó el martes cuando doblegó al italiano Marco Cecchinato (17º), reciente campeón en Buenos Aires, en primera ronda. Bedene luchará ahora por una plaza en la final del domingo contra en el serbio Laslo Djere (90º), que se impuso al noruego Casper Rudd por 6-4 y 7-5 en una hora y media.

Con tan sólo 23 años, Djere ya protagonizó la primera gran sorpresa de esta edición al dejar fuera en la primera fase al favorito, y número 8 del mundo, Dominic Thiem. El otro cruce de semifinales saldrá de los duelos que disputarán en la noche del viernes el mallorquín Jaume Munar y la sensación canadiense Félix Auger-Aliassime (104º) -a quien su juego y gran carisma con sólo 18 años han convertido ya en uno de los favoritos del público carioca-, y el español Albert Ramos y el uruguayo Pablo Cuevas.

El tenista salteño, de 33 años, es el único de los antiguos vencedores en Río que todavía sigue optando al bicampeonato, tras las inesperadas salidas prematuras de Thiem y del argentino Diego Schwartzman, 19º del mundo y defensor del título, al primer asalto. La final se disputará el domingo en el Jockey Club de la “cidade maravilhosa”, que calienta ya motores para el Carnaval que arranca la semana próxima. Única competición ATP 500 de Sudamérica, el Abierto de Río, celebra este año su sexta edición, tras las conquistadas por Rafael Nadal (2014), David Ferrer (2015), Pablo Cuevas (2016), Dominic Thiem (2017) y Diego Schwartzman (2018).

Foto: Prensa Dellien

Fuente: paginasiete.bo