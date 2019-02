Investigan relación de juez con Jhasmany e indagan a 3 personas

El juez Rolando V., tras su aprehensión, el pasado miércoles. | Daniel James

Funcionarios trabajan en el Juzgado Quinto en lo Penal, de Rolando V., que fue allanado ayer. | José Rocha

El juez quinto de Instrucción en lo Penal, Rolando V., que fue aprehendido la noche del miércoles, será sometido a una audiencia de medidas cautelares hoy, acusado por los presuntos delitos de uso indebido de influencias y concusión, y se investigará su relación con el caso del consorcio de Jhasmany T. L., informaron autoridades judiciales.





El juez es acusado por haber intercedido y pagado coimas para favorecer a los denunciados por un caso de apropiación de bienes y estafa, para anular una sentencia que en principio salió a favor de la denunciante Martha C. Por lo menos tres funcionarios, entre jueces, fiscales y magistrados, estarían involucrados en la trama, por lo que la Fiscalía analiza los elementos para pedir la ampliación de la investigación.

El fiscal de materia, Ricardo Arellano, aclaró que el juez fue aprehendido por el caso particular denunciado por Martha C. y no por el del consorcio de Jhasmany. Sin embargo, Rolando V. también es uno de los funcionarios investigados por el caso del consorcio, aunque no recayó sobre él ninguna imputación. Tampoco se descarta que se trate de un nuevo consorcio. El juez actuaba incluso en casos que no eran de su jurisdicción.

“En este proceso penal, los hechos están referidos al direccionamiento de las resoluciones incluso por parte de tribunales de alzada. (El juez) realizaba cobros a través de un abogado para favorecer a determinadas personas, incluso en instancias de apelación, por eso se habla de un delito por concusión, que es independiente al consorcio que se viene tramitando por cuerdas separadas”, indicó.

Por su parte, la fiscal del caso Jhasmany, Faridy Arnez, dijo que la aprehensión del juez es “por un caso completamente diferente, aclaramos; pero esta misma persona está investigada por el caso consorcio, pero la orden de aprehensión es por un caso diferente”.

La relación entre el juez y Jhasmany T. L. sería que el jurista torturador fue abogado de Rolando V. en distintos casos, incluido uno de violencia intrafamiliar interpuesto por su excónyuge, y también en procesos disciplinarios, explicó la fiscal.

Otra fuente señaló que el juez aprehendido anuló una sentencia en un caso de asesinato, en la que los denunciados contrataron a Jhasmani T. L. para su defensa legal y lograron que se revoque esa decisión, presuntamente tras la intervención del abogado y la concusión del juez.

El fiscal Arellano indicó también que una de las testigos convocadas por el Ministerio Público dio información respecto a la presunta relación entre Jhasmani T. L. y el juez Rolando V., referida a que el jurista defendió al juez en distintos procesos disciplinario.

Arellano detalló que el juez Rolando V. hacía cobros de entre 2 y 3 mil dólares para direccionar los fallos.

“Existen grabaciones, audios, testimonios, extractos de llamadas y otros documentos que preliminarmente corroboran que (el juez) intervenía en procesos de los cuales no era parte y tampoco podía ejercer como parte, pero se interesaba de estos procesos porque cobraba dinero, favoreciendo a una parte y perjudicando a otra”, aseveró.

La audiencia del juez se realizará hoy en al Palacio de Justicia.

3 implicados. Al menos tres autoridades judiciales estarían implicadas en el caso del juez Rolando V., por lo que se pedirá ampliar la investigación.

VÍCTIMA DESCUBRIÓ AL JUEZ POR ERROR DE SU AYUDANTE

Martha C., la denunciante que logró la aprehensión del juez Rolando V., descubrió que la autoridad judicial direccionaba su caso y cobraba por ello, gracias a un error de uno de los ayudantes del magistrado ahora aprehendido.

La víctima relató a Los Tiempos que ella enviaba dinero desde EEUU a sus familiares en Cochabamba para construir una casa y comprar inmuebles. Sin embargo, su madre y su hermana habrían destinado este dinero a otros fines, por lo que fueron procesadas por apropiación indebida de bienes y otros delitos. En primera instancia, la justicia falló a su favor, pero luego, en la instancia de apelación, los vocales de una sala del Tribunal de Justicia anularon la resolución y, posteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia también rechazó el recurso de casación en Sucre. En medio de este proceso, Martha C. recibió una llamada de un ayudante de Rolando V., pidiéndole dinero para pagar a los magistrados que la favorecieron. El ayudante se confundió de número y pensó que hablaba con la hermana de Martha . La víctima, entonces, grabó las conversaciones y presentó la denuncia.

