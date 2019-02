Juegos de PS4 que serán lanzados a finales de febrero

¿Esperabas a febrero por San Valentín o por algún otro motivo? Sea cual sea tu respuesta debes cambiarla ahora, pues a continuación encontrarás 5 motivos para anhelar el arribo del segundo mes del año. Así es, son 5 los juegos seleccionados como parte de los más esperados para la PlayStation 4.

Aunque el título se basa en las entregas que serán lanzadas en los próximos días, también hay que destacar el arribo de un importante juego presentado hace solo unos pocos días. Aquí está el top 5 con parte de lo más comentado para la PS4.

Apex Legends, estrenado el pasado 4 de febrero

Según diversos Youtubers y famosos jugadores de juegos de disparos y Battle Royale, Apex Legends ha resultado mejor que lo visto en Fortnite. Sí, tal y como destacan después de pasar varios días probando este título con la misma mecánica que la entrega de Epic Games, señalan que este título producido por el grande de Eelectronic Arts cuenta con los méritos necesarios para desplazar a Fortnite, al menos en la PS4.

No obstante, a pesar de su similitud con diferentes juegos de estilo Battle Royale, Apex Legends busca poner más vida y herramientas a los escenarios. Otro cambio es que aquí las batallas son entre 60 jugadores en equipos de 3. Como punto extra, es Free to play.

Far Cry: New Dawn, para el 15 de febrero

Desarrollado, producido y distribuido por Ubisoft, Far Cry: New Dawn, es la secuela de Far Cry 5 y en esta oportunidad pone a disposición un mundo abierto bastante nuevo estéticamente hablando. Las bombas nucleares han dejado huella en la tierra y el escenario postapocalíptico es el plato fuerte para enfrentarte a seres humanos y hasta a animales. Los detalles gráficos no tienen desperdicio alguno según el tráiler oficial.

JUMP Force, también para el 15 de febrero

El 15 de febrero tampoco se salva de un nuevo lanzamiento que llega de la mano de Bandai Namco. Personajes de Naruto, Dragon Ball, One Piece o Death Note se harán notar en este juego de combate y acción en el que los poderes especiales, los saltos y gráficos extravagantes no faltan en ninguna pelea.

Anthem (quizás el más esperado del mes), para el 22 de febrero

Electronic Arts vuelve a vestirse de protagonista como la compañía encargada de darle vida a un nuevo RPG que combina los gráficos de clase A con la exótica vida de una civilización antigua. Se trata de un mundo abierto donde se podrán unir esfuerzos en modo online con hasta 4 jugadores. Las armas se pueden ir fabricando o encontrando mientras la exploración por tierras desconocidas siga su curso. La empresa espera vender millones de copias en los próximos meses. ¿Lograrán su cometido? ¡Apostamos a que sí!

DiRT Rally 2.0, para el 26 de febrero

Y como no todo puede ser disparos y combates, culminamos el top 5 con una entrega de carreras en la que podrás competir en 6 locaciones de todo el mundo y con vehículos de diferentes épocas. Si esto no es un buen bocadillo, entonces te invitamos a que veas su tráiler oficial publicado por la propia PlayStation.

Fuente: wwwhatsnew.com