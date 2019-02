La frontera de México y Estados Unidos, según las películas

Aunque no todas las películas sobre la frontera caen en los patrones. El traficante de sueños (Sleep Dealer), película del peruano-estadounidense Alex Rivera, combina la conciencia social con la ciencia ficción con un resultado completamente original. Los personajes en este mundo del futuro no muy lejano están en busca de nódulos, puertos electrónicos integrados en la piel, que se conectan a un sistema de drones de realidad virtual en Tijuana y les permiten realizar trabajos peligrosos en Estados Unidos. En otras palabras, cruzan la frontera sin tener que hacerlo. El traficante de sueños es un comentario astuto acerca de la inmigración y las políticas del trabajo fronterizo: en Estados Unidos están desesperados por encontrar mano de obra barata, pero no quieren a los trabajadores que la realizan.