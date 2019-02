La Paz: denuncian que por falta de ambulancias trasladan a pacientes en minibuses y taxis

Este miércoles se reunió la ministra de Salud, Gabriela Montaño, con el gobernador de La Paz, Félix Patzi, en procura de un acuerdo para la implementación del Sistema Único de Salud, pero no hubo consenso

ANF | ABI

La situación que atraviesan los centros de salud de La Paz es crítica. Las dificultades para atender a los cientos de pacientes se agravan cada vez más por falta de especialistas, equipamiento e infraestructura, denuncian los trabajadores en salud.

En el Hospital de Clínicas, que atiende entre 200 y 250 consultas al día, la falta de ambulancias ahonda la crisis. Los enfermos no pueden ser trasladados de manera adecuada a otros centros médicos para someterse a estudios médicos específicos, que no existen en este hospital porque sus equipos están arruinados, hizo saber Delia Molina, trabajadora social de la Unidad de Neurología de este nosocomio paceño.

“Cuando nos toca mandar a los pacientes a otros centros, los mandamos en minibuses, taxis y hasta en el teleférico. En algunos casos, solicitamos a los médicos que nos trasladen en sus vehículos particulares por la urgencia”, le dijo Molina a ANF.

El representante del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero, apoyó la versión de Molina y agregó que esta misma situación se registra en la mayoría de los centros del complejo hospitalario de Miraflores.

“Un día llegó un menor con traumatismo craneal (al Hospital del Niño) y su mamá, una señora muy pobre, tuvo que pagar el servicio que necesitaba afuera, trasladándolo en minibús. A veces así trabajamos arriesgando a los pacientes cuando los llevamos a un centro privado para que se hagan los estudios que no hay (en el complejo)”, lamentó Romero, en contacto con ANF.

Una silla de ruedas para 20 pacientes

A dos días de que se empezara a implementar el Sistema Único de Salud (SUS), impulsado por el Gobierno, los profesionales en salud insisten en que “no hay condiciones” para sostener el seguro gratuito de salud en el complejo de hospitales de la zona de Miraflores.

La nutricionista de Neurología y Neurofisiología, Lourdes Meriles, señaló que en su unidad apenas tiene una silla de ruedas para 20 pacientes que están internados con diagnósticos delicados y cada día deben ser trasladados de una planta a otra para su tratamiento.

“Hay que subir gradas y gradas, pero solo tenemos una silla de ruedas para 20 pacientes. El personal no es suficiente, no tenemos ni balanzas para pesar a los enfermos. Así no podemos evaluar para ayudarlos con su nutrición”, relató a ANF

Los galenos, de manera coincidente, demandan la compra urgente de equipos y la otorgación de más ítems, además de la mejora de la infraestructura.

Reunión entre el Ministerio de Salud y la Gobernación de La Paz

El Ministerio de Salud y la Gobernación de La Paz decidieron este miércoles recurrir al Servicio Estatal de Autonomías, antes de firmar el convenio intergubernativo, para que el Gobierno nacional se haga cargo de los hospitales de tercer nivel e implemente el Sistema Único de Salud (SUS) en La Paz.

“Creemos que haciéndole conocer al gobierno departamental el contenido de esos decretos y enviando el borrador del convenio al Servicio Estatal de Autonomías para que les pueda dar un informe, podría ser la vía para que finalmente avancen en una firma del convenio entre ambas partes“, informó la ministra de Salud, Gabriela Montaño, tras una reunión con el gobernador de La Paz, Félix Patzi, según una publicación de la agencia estatal de noticias ABI.

Explicó que la Gobernación presentó varias observaciones al convenio intergubernativo, entre ellas, nueve competencias asignadas por la Ley Marco de Autonomías que pasarían al Ministerio de Salud, y otras tres, sobre la administración del Servicio Departamental de Salud (Sedes).

A su vez, Montaño lamentó que Patzi se niegue a firmar ese convenio que, según dijo, permitirá al Gobierno dotar a los hospitales de tercer nivel equipos y recursos humanos, en beneficio de la población que no tiene un seguro de salud.

Por su parte, Patzi adelantó que “no firmará” el convenio intergubernativo y explicó que después del informe que emita el Servicio Estatal de Autonomías determinará el mecanismo legal que corresponda.

Fuente: eldeber.com.bo