La Paz: Gremiales toman oficina edil y retienen a 49 funcionarios

Según la Alcaldía, la protesta es por el retiro de anaqueles ilegales. La Policía llegó al lugar, y hasta las 21:30 no rescató a los trabajadores.

Luego de romper una puerta, más de 200 gremiales de la Asociación Santa Teresita tomaron ayer violentamente las oficinas de la Dirección de Mercados de la Alcaldía de La Paz, en Miraflores. Los comerciantes cerraron los predios con cadenas y candados, además retuvieron a 49 funcionarios que trabajan en el lugar.

De acuerdo con la directora de Mercados, Paola Valdenassi, el grupo tomó las oficinas municipales debido a que, en 2018, la Alcaldía retiró siete anaqueles asentados de manera ilegal en la avenida Montes.

“Nosotros hicimos el retiro y ellos mediante agresiones quieren pedir la devolución de estos anaqueles sabiendo que no tenían autorización y que nosotros sólo cumplimos la normativa. Ellos demandan algo que no tiene diálogo, el asentamiento ilegal no tiene solución”, dijo Valdenassi.

Según la funcionaria, los gremiales entraron con palos rompiendo una puerta y varias ventanas. La toma se efectuó a las 10:00. Un video que difundió la Alcaldía muestra a los gremiales atiborrados en las oficinas ediles. Se los ve gritando, insultando a los funcionarios y empujando varios muebles.

Explicó que éstos querían ingresar a las oficinas para, posiblemente, destrozar las computadoras de la dirección de Mercados, que contiene bases de datos e información, pero el acto fue impedido.

Otro video que llegó a este medio muestra que efectivos policiales llegaron hasta el lugar de los hechos para intervenir el lugar. En las imágenes se observa a los uniformados que se llevan detenidas a varias personas en una patrulla. No obstante, después de esta intervención, la toma del predio edil continuó.

Hasta el cierre de edición (21:30), los gremiales continuaban con la toma de las oficinas ediles. “Los funcionarios siguen retenidos”, sostuvo e indicó que piden la intervención de la Policía para precautelar la seguridad de los trabajadores ediles.

Dijo que dentro de los predios hay 90 personas, entre funcionarios y comerciantes, quienes incluso ingresaron con 10 niños.

Anteriormente, la Asociación Santa Teresita protagonizó otra acción violenta con el mismo pedido. El 25 de julio de 2018, agredieron a seis funcionarios municipales y a dos transeúntes, en algunos casos con lesiones gravísimas, en protesta contra el retiro de anaqueles.

