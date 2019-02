La salud mundial avanza a pasos agigantados, pero podría ser mejor

Austin Frakt es director del Partnered Evidence-Based Policy Resource Center del Sistema de Atención Médica de Veteranos de Boston; profesor asociado en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston, y profesor asociado adjunto en la Escuela de Salud Pública T. H. Chan de Harvard. Escribe publicaciones en el blog The Incidental Economist.

Aaron E. Carroll es profesor de Pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana, escribe publicaciones de blog sobre investigaciones y políticas de salud en The Incidental Economist y hace videos en Healthcare Triage. Es autor de “The Bad Food Bible: How and Why to Eat Sinfully”.