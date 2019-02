Los médicos retomarán las medidas de presión después del Carnaval

Conflicto por el SUS

En el marco del conflicto por el Sistema Único de Salud (SUS), el Colegio Médico de Bolivia y sindicatos de trabajadores del sector salubrista decidieron que retomarán las medidas de presión desde el miércoles 6 de marzo, es decir cuando pase las fiestas de Carnaval.

La decisión surgió en una reunión nacional que se realizó este martes en La Paz.

El Gobierno pretende que el SUS se implemente desde el 1 de marzo, pero los médicos ya realizaron paros huelgas en rechazo a que se ofrezca un seguro universal cuando la infraestructura no es suficiente para sostener aquello.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Edwin Viruez, señaló que las medidas de presión a adoptarse desde el 6 de marzo se anunciarán próximamente, pero habló de “movilizaciones y paro”.

Para asumir la decisión, los profesionales en salud tomaron en cuenta nuevas observaciones que surgieron respecto a la forma en que el Gobierno pretende implementar el SUS y régimen para el ejercicio médicos, como el traspaso de competencias de gobernaciones al nivel central, la apertura a profesionales formados en Cuba y la jubilación obligatoria.

Viruez criticó que el Gobierno esté impulsando la firma de convenios con gobernaciones, con la finalidad de le entreguen la administración de los hospitales de tercer nivel,

Alertó que esa transferencia abre una inseguridad laboral para los profesionales en salud, puesto que la administración de los recursos humanos de los centros del tercer nivel pasarán al Gobierno central.

Respecto a la contratación de médicos formados en Cuba, el dirigente sostuvo que es una discriminación a los profesionales del país y que las universidades nacionales deben pronunciarse al respecto, porque existen cinco mil estudiantes de Medicina formándose en casas de estudios públicas.

Viruez manifestó también la oposición de los médicos a la jubilación obligatoria, puesto que consideran que con la actual Ley de Pensiones son condenados a vivir en la pobreza durante el retiro.

Agregó que las medidas de presión se cumplirán en tanto no se respete el Estado de Derecho, la Ley de Autonomías, la Ley del Ejercicio Médico, no se incluya a los profesionales en salud a la Ley General del Trabajo, no se trate la Ley de Pensiones y no se asegure que la seguridad social no será parte del SUS.

