Los mensajes románticos en Instagram de Tania Ruiz, la modelo que fue captada con el ex presidente Enrique Peña Nieto

El tercer mensaje que publicó en la mañana de este domingo 3 de febrero dice: “Lo único seguro es que estás aquí, que estás vivo, que este mundo está lleno de maravillas. ¿Para qué necesitas más milagros? ¿Pära qué tantas explicaciones? No me busques afuera, no me encontrarás. Búscame dentro, ahí estoy, latiendo por ti”.