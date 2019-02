Los trucos de Google Play que debes tener en cuenta

Google Play es una de las herramientas más usadas en todo el mundo, el lugar desde donde millones de personas bajan e instalan aplicaciones móviles, pero pocos conocen todo lo que puede ofrecer. Hoy intentaremos solucionar el problema:

Aquí tenéis los mejores consejos para hacerte la vida más fácil cuando vayas a utilizar la herramienta:

Pestaña para ver todas las aplicaciones descargadas

Empezamos con una sección de gran ayuda para tener una idea clara de las aplicaciones que tenemos instaladas y las que fueron eliminadas hace tiempo. Para disfrutar de estos datos solo tendrás que ir a Google Play, oprimir sobre las 3 barras horizontales de la esquina superior izquierda y seleccionar la pestaña Mis apps y juegos. Una vez allí tendrás 3 ventanas: las apps actualizadas recientemente, las instaladas y las borradas.

Frenar la actualización de aplicaciones de forma automática

Probablemente pedías esto a gritos cuando no tienes suficiente espacio en tu dispositivo o simplemente cuando no quieres actualizar una app específica. Si seleccionas las 3 barras horizontales de la esquina superior izquierda y luego te vas a la sección de Configuración en Google Play, te encontrarás con una opción llamada Actualizar aplicaciones automáticamente, aquí puedes elegir la casilla No actualizar apps automáticamente para quitarte este tormento que asecha tu espacio de almacenamiento.

Opción para instalar aplicaciones desde tu computador

Probablemente una de las mejores herramientas que ostenta la plataforma digital. Si vas al sitio web oficial de Google Play puedes ingresar tus datos de Google para buscar y descargar las aplicaciones que quieras, tal y como si lo estuvieses haciendo desde tu móvil; para esto buscas la app o juego, le das en el botón de Descargar, seleccionas el dispositivo donde te la vas a bajar y listo, en cuestión de segundos debería comenzar la descarga en el smartphone.

Eliminar el historial de búsqueda también es posible

El último de los trucos y el que quizás pueda parecer como el menos interesante, puede verse también como indispensable para aquellos que buscan un montón de aplicaciones en Google Play. No importa el tipo de búsqueda que realices, pues si vas la sección de Configuración y luego presionas sobre el ítem Borrar historial de búsqueda local, se eliminarán todas de forma automática. Un problema menos, ¿No?

Fuente: wwwhatsnew.com