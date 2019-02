Luis Fonsi presentó su nuevo álbum: “Vida”

Hace dos años puso a bailar al mundo entero con “Despacito” y desde entonces lanzó una serie de éxitos bailables, pero Luis Fonsi afirma que también sigue siendo un cantante romántico y está listo para presentar “todas sus cartas” el viernes en un nuevo álbum: “Vida”.

“Mucha gente pensó que me alejé de ese lado romántico y siempre dije ‘no me he alejado, no me voy pa’ ningún sitio’. Yo sigo siendo un cantante romántico, yo sigo hablando ese idioma romántico. Pero a la misma vez me gusta poder hacer ambas cosas. No me gusta que me limiten“, dijo Fonsi en una entrevista reciente con The Associated Press.