Ortiz propone un país de oportunidades y no repetir presidentes pasados, que no priorizaron gestión

Cochabamba, 8 de febrero de 2019 .- El candidato presidencial de la Alianza Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, propuso materializar un país de oportunidades para todos, con acceso a salud, educación y empleo, y no repetir las administraciones de Evo Morales y Carlos Mesa, que priorizaron el tema político y no el de gestión.



El representante opositor sostiene reuniones con sectores académicos, jóvenes y productores en la capital de Cochabamba para compartir con ellos el programa de gobierno de la organización, escuchar sus propuestas y discutir sobre los problemas que afectan al país.



“Particularmente (el tema de) la salud que es tan importante. Esa salud que sigue lamentablemente como hace 13 años cuando llegó Evo al poder o como hace 15 años cuando Mesa estaba en la Presidencia. Creemos que en Bolivia todos debemos tener las mismas oportunidades en salud, educación y empleo que tienen los países vecinos, y ni este ni los gobiernos anteriores resolvieron estos problemas porque no les dieron importancia, porque se dedicaron a hacer política y no a hacer gestión “, expresó el candidato de oposición.

CIDH

Sobre las sesiones que la CIDH viene desarrollando en Sucre, Ortiz indicó que estas son una oportunidad para hacer escuchar el reclamo de los bolivianos que piden respeto al voto del 21F.

“Creo que es muy importante aprovechar la visita de la CIDH al país. Si bien no hay una audiencia específica, la reunión con la sociedad civil boliviana es una oportunidad para reivindicar el 21F”, señaló, para agregar que el binomio de la alianza Bolivia Dice No se hará presente en la capital chuquisaqueña en los días siguientes, para seguir de cerca las sesiones de la Comisión.

Fuente: (Prensa Demócrata)