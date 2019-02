Portugal no se fía del Tigre y espera un duro cotejo en el valle

El director técnico de Wilstermann, Miguel Ángel Portugal, aseguró ayer que el partido de mañana ante The Strongest (17:15), por la séptima fecha del torneo Apertura de la División Profesional, será una contienda dura ante un complicado rival, motivo por el que no quieren subestimar al cuadro paceño.

“El equipo ya lo tengo en mente, pero quiero que lo sepan primero los jugadores. Es un partido difícil ante The Strongest, que viene de perder (ante Libertad). No tuvo suerte con el árbitro, pero seguramente vendrá a cobrarse la revancha contra nosotros y resarcirse de este mal resultado. Sabemos de las complicaciones que tendremos, pero confío en mi equipo”, explicó Portugal.

A juicio del estratega ibérico, la eliminación atigrada con goleada 5-1 ante Libertad en Asunción no es un indicador de que el rival llega a ser una presa fácil. Es más, Portugal plantea un esquema ofensivo para afrontar el clásico nacional.

Sobre la inclusión de Edward Zenteno, cuya actuación de conformidad ya llegó a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Portugal aseguró que lo tomará en cuenta, empero no confirmó si será titular o no ante el Tigre.

“The Strongest seguramente saldrá con un 4-3-3, será un equipo difícil porque será un rival que estará peleando con nosotros arriba. Viendo el calendario que tendremos, jugaremos un partido cada tres días durante tres meses, pero más pensamos en que se viene un plantel herido y por ello debemos afrontar con todos los medios para ganarlo”, acotó Portugal.

Seguirá la rotación

Para el DT Portugal, la posibilidad de contar con dos equipos para afrontar la doble competición está descartada. El español está convencido de que la rotación es la única manera de poder dar descanso a muchos jugadores, y variantes en cada zona del campo de juego.

“Yo no tengo equipos A y B. Tengo un plantel que sale todos los días a ganar, con un once que a veces variará, otras con similitud. Pero, con esta seguidilla de partidos, es evidente que no podemos afrontarlos así. Yo confío plenamente en esta plantilla que está muy comprometida”, sostuvo el técnico.

En seis encuentros, Wilstermann no presentó el mismo once inicial. Hubo cambios desde el arco y hasta en el ataque, con muy pocos futbolistas que vieron acción a lo largo de estas presentaciones.

Mañana no será la excepción. El DT español propondrá el siguiente once: Arnaldo Giménez; Daniel Pérez, Alex da Silva, Ronny Montero, Juan Pablo Aponte; Moisés Villarroel, Jorge Ortiz, Carlos Melgar, Cristian Chávez, Serginho; Gilbert Álvarez.

“Se nos viene un clásico nacional muy lindo para jugar, para que la gente vaya al estadio. La obligación está en ganar en casa, por eso trabajamos en la semana y seguramente será un partido complicado porque el Tigre sólo se enfocará en el torneo local”, aseveró Jorge Ortiz, volante de contención aviador.

Ortiz fue uno de los pocos futbolistas que estuvo en la mayor parte de los compromisos del Rojo.

Además, el volante cruceño comenzó a probarse con otros jugadores para armar la dupla ideal en la contención. Según el futbolista, se complementa mejor con Fernando Saucedo, pero ya lo va haciendo mejor con Moisés Villarroel y Víctor Hugo Melgar.

Entradas

Desde el jueves, en las boleterías de la curva norte del estadio Félix Capriles, se puso a la venta las entradas para el encuentro de mañana ante The Strongest.

Los precios para presenciar este clásico nacional son: preferencia 80 bolivianos, general 60 y curvas 40.

Las entradas serán vendidas hasta el mismo día del lance y la directiva roja espera por una gran asistencia de los aficionados al estadio Félix Capriles.

TÉCNICO NO VE VIABLE AMISTOSO INTERNACIONAL

En las últimas horas trascendió la posibilidad de que Wilstermann juegue un amistoso internacional ante Chapecoense, días antes del compromiso ante Boca Juniors por la Copa Libertadores de América, en el estadio Félix Capriles.

Ante esto, el DT Miguel Ángel Portugal aseguró que no ve viable que se pueda jugar, todo debido al apretado calendario que se avecina.

“No tenemos ni mediodía para un partido internacional. No hay hueco, es imposible hacerlo. Para jugar cada tres días es imposible, porque sino tendríamos que jugar cada día y medio en alguna semana. Me hubiera gustado, pero como se acortó por el tema de la Selección Nacional no se podrá. Ahora me parece imposible. No hay fecha para el partido, es imposible meter un encuentro en medio, supongo que eso dijeron antes de ver el calendario”, explicó Portugal.

Con la determinación del Consejo Superior de la División Profesional de incorporar cuatro microciclos para la Verde antes de encarar la Copa América Brasil 2019, incluir algún tipo de encuentro amistoso hizo desestabilizar la intención del Aviador.

Ahora, la mira de Portugal está puesta en llegar en óptimas condiciones al debut de la Copa Libertadores ante el Xeneize, el martes 5 de marzo en el estadio Félix Capriles (18:30).

Asimismo, luego de las versiones que se fueron manejando, salió a la luz la posibilidad de que otro posible equipo que llegue a Cochabamba sea Curitiba, empero esto no pasó del rumor. En los próximos tres meses, Wilstermann deberá encarar jornadas maratónicas con partidos en fin de semana y media semana, en ambos certámenes.