Portugal vuelve a mover sus fichas para enfrentar al Lila

Tal como lo hizo en las anteriores cuatro fechas, el técnico de Wilstermann, Miguel Ángel Portugal, cambiará el once inicial para enfrentar hoy (18:15) a Real Potosí.

“Creo que cuando tenemos una plantilla equilibrada y uniforme puedes hacer uso de las rotaciones. Tengo confianza en todos, de que salga el que salga lo hará bien, teniendo en cuenta además que tenemos partidos tan seguidos, por lo que es positivo”, dijo el estratega español.

Fiel a esa creencia y de confirmarse el equipo con el que trabajó ayer, el capitán de Wilstermann, Alex da Silva, verá el cotejo de hoy desde la banca. Su lugar será ocupado por Sebastián Reyes y hará la dupla con Ronny Montero, en la zaga central.

La salida del brasileño Da Silva posibilita el ingreso de otro extranjero en el once titular, Serginho.

Otra variante que ensayó Portugal está en la contención, con la salida de Fernando Saucedo y Víctor Hugo Melgar. En su lugar ingresarán Jorge Ortiz y Moisés Villarroel.

Saucedo señaló que aunque no siente dolor, el cuerpo médico le informó que tiene un desgarro en la pierna derecha, motivo por el que debe descansar para recuperarse al 100%. Con estas variantes el plantel aviador busca sumar su tercera victoria y así mantenerse entre los punteros del Apertura. Pero Real Potosí también busca el mismo objetivo.

En el otro lado de la moneda, el director técnico de Real Potosí, Fernando Ochoaizpur, tuvo problemas para realizar el trabajo planificado de esta semana por las lluvias, motivo por el cual no se conoce si el estratega realizará alguna variante, aunque es un convencido de que equipo que gana no se cambia.

OPINIONES

“Debemos cuidarnos sobre todo del estado anímico de ellos, porque están iniciando bien el torneo y eso siempre es un plus. Los respetamos, pero vamos a intentar ganarles”. Miguel Ángel Portugal. DT Wilstermann

“Será un partido complicado. Real Potosí se armó con gente de experiencia, pero nosotros tenemos jugadores talentosos y esperemos seguir por el camino de la victoria”. Juan Pablo Aponte. Defensa Wilstermann

“Me dicen que tengo una rotura en el muslo, no siento dolor. Ya el profe me dijo que mejor esperemos hasta el próximo partido, así no tengo tanto desgaste”. Fernando Saucedo. Volante Wilstermann