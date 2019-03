Quispe: Evo es el servidor público más antiguo, desde que era diputado luego presidente

El presidente Evo Morales había manifestado que no le gustaría ser un funcionario, el diputado Rafael Quispe le recuerda que fue diputado en dos periodos y desde 2006 es presidente.

Diputado Rafael Quispe. Foto: ANF

La Paz, 28 de febrero (ANF).- Evo Morales es el servidor público “más antiguo” del Gobierno, y si no quiere ser un servidor público que renuncie a la presidencia, así de sencillo, afirmó el diputado opositor Rafael Quispe.

“(Morales dice) no quiero ser servidor público; entonces, si no quiere ser (funcionario público) es sencillo, que renuncie a ser presidente y va a dejar de ser servidor público”, declaró Quispe, después que el Mandatario dijera que no le gustaría “ser funcionario”.

Además, sostuvo que Morales es el primer servidor público en la administración del Estado: “El es el servidor público más antiguo, desde que era diputado, 10 años, y 14 años de presidente; son 24 años de servidor público”, añadió.

Morales fue elegido diputado en las elecciones nacionales de 1997 y de 2002; el 2005 se postuló a la presidencia y ganó los comicios desde entonces está al frente del Gobierno, es decir, 14 años.

“Tierra es libertad, cuando tenemos tierra somos libres, podemos trabajar las 24 horas o también podemos farrear las 24 horas. De verdad somos libres, a mí no me gustaría ser funcionario, ocho horas hay que entrar, después hay que salir, entrar. Yo gozo de mi libertad”, afirmó este miércoles la autoridad.

Quispe también retrucó a la versión del jefe de Estado respecto a que antes ganaba más de diputado que de presidente. “Dice que ganaba más que como presidente, no creo; porque él no paga transporte, alimentación, ningún servicio, su sueldo es neto”, afirmó.

Fuente: https://www.noticiasfides.com