“RBG”: historias y secretos de la jueza “pop” de la Corte Suprema de EEUU

Así como este documental, hay muchas otras expresiones de todo tipo para acercarse a Ruth Bader Ginsburg. La primera conexión intergeneracional fue el blog Notorious RBG, que le comenzó a dar una dimensión pop a sus rasgos más definitorios: los anteojos de marco grueso, el severo rodete, sus ojos azules, sus cuellos resaltando en la toga y el minimalismo de su sonrisa. El sobrenombre “Notorius RBG”, remedando al del rapper “Notorious BIG”, una conexión que ella no desdeña (“Bueno, los dos somos de Brooklyn”) y el libro del mismo nombre (Notorious RGB, de Irin Carmon y Shana Knizhnik, que prácticamente sirve como guión de la película). Para marzo se anuncia el estreno en la Argentina de On the Basis of Sex, una recreación de su juventud y sus primeras defensas legales de la igualdad de género, con Felicity Jones interpretando su rol.