Rotación logra más presencia de jugadores

La metodología de trabajo que implementa el técnico de Wilstermann, Miguel Ángel Portugal, con la rotación de los jugadores en la conformación del once titular, empezó a dar resultados y sobre todo a dar rodaje a la mayor cantidad posible de los futbolistas.

De inicio el tema de la rotación fue resistido y criticado, no sólo por la hinchada sino incluso por los jugadores y algunos dirigentes; sin embargo, los resultados empezaron a sentirse. Tras la goleada por 5-0 a Real Potosí ahora todo son flores y halagos al equipo y al estratega.

Uno de los referentes de Wilstermann y por el momento goleador del torneo Apertura, Serginho, manifestó que las rotaciones en los equipos están implementadas hace años en países como Brasil y España. Sobre todo en el inicio de temporada.

“Yo me quede afuera, Da Silva, Pipo (Giménez), Saucedo también. Entonces, no se siente mucho, todos los jugadores que están entrando lo hacen bien, muestra que los jugadores lo están haciendo bien”, dijo Serginho. Señaló que se debe “tener paciencia implementando un trabajo que es nuevo acá. Todos tienen que agarrar el ritmo, el profe tiene que cuidar de los jugadores, porque los once que inician el campeonato no son los mismos que terminan”.

Otro referente aviador, Gilbert Álvarez, es de la misma idea. “Quizá al principio te choca un poco, pero son decisiones que toma el cuerpo técnico. Lo único que debemos hacer es prepararnos al máximo y aprovechar los minutos que nos da el entrenador”, manifestó.

Wilstermann tiene una plantilla de 32 jugadores, entre ellos cuatro juveniles o Sub-20 y cuatro arqueros. De ese grupo, 23 ya lograron sumar minutos en cinco encuentros.

El plantel aviador mantuvo la base del equipo de 2018, en el que hubo titulares indiscutibles que sólo estuvieron fuera cuando estuvieron sancionados o lesionados. Por esta razón las críticas empezaron a llegar, sobre todo tras la derrota en el debut ante Bolívar en el Capriles (0-2).

Sin embargo, teniendo en cuenta que Wilstermann el próximo mes jugará el torneo Apertura y la Copa Libertadores, con una seguidilla de partidos, lograr que la mayoría del equipo tenga ritmo de juego y descanso al mismo tiempo será importante para alcanzar óptimos resultados a corto plazo.

De los 23 jugadores que ya debutaron en este torneo, el único que estuvo los 90 minutos en los cinco partidos fue Ronny Montero. Cristian Chávez es el segundo jugador que fue titular en los cinco cotejos, pero no terminó los 90 minutos ante Real Potosí.

Después están el golero Arnaldo Giménez, Alex da Silva y Serginho, titulares indiscutibles, pero que con la rotación de Portugal vieron el partido desde la banca en una oportunidad.

No se puede dejar de destacar al juvenil Daniel Pérez, quien ni siquiera estuvo entre los convocados para la concentración cerrada a inicio de la pretemporada, pero con su desempeño se ganó la titularidad. La obligación de cada equipo es tener un jugador Sub-20 durante 45 minutos del cotejo, pero Pérez siempre se quedó muchos minutos más.

Ante Real Potosí completó los 90 minutos, aunque salió antes del pitazo final por un calambre, que no le impedirá jugar mañana.

“Este momento es para dar condolencias a la gente que perdió a sus familias”, dijo Serginho sobre la tragedia en Flamengo.

NO HAY CONCILIACIÓN CON MACHADO

Cristhian Machado no se presentó a la última reunión de conciliación en el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD), en el caso de la demanda impuesta por Wilstermann, que exige el pago de $us 100.000. Ahora se abre el plazo de 10 días para los términos probatorios para que el TRD emita un fallo.

HOY ARRANCA LA SEXTA FECHA

La sexta fecha del torneo Apertura iniciará hoy con el encuentro Guabirá-Bolívar, en el estadio Gilberto Parada, de Montero, desde las 15:00.

Más tarde en el estadio Ramón Aguilera, Royal Pari recibirá al actual campeón San José, desde las 17:15.

La jornada se cierra con el cotejo entre The Strongest y Sport Boys, en el estadio Hernando Siles desde las 19:30, en el que el Tigre podría presentar un equipo alterno para guardar a sus mejores elementos para el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores, ante Libertad.

Mañana se jugarán otros tres partidos y el lunes uno más.