Senamhi advierte subida de caudal en al menos 22 ríos en los próximos días

Los primeros datos oficiales, dan cuenta de que hay 15.000 hectáreas de cultivos afectadas

EL DEBER

Reportes hidrológicos y meteorológicos emitidos por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) y el Servicio Nacional de Hidrografía Naval (Snhn) hasta este jueves revelan que existe riesgo por lluvias y tormentas eléctricas moderadas, que generarán la subida de caudales de al menos 22 ríos del país.

Según el informe otorgado por el Viceministerio de Defensa Civil, los riesgos se identifican en los ríos Rocha, Ichilo, Chapare, Ivirgarzama, Chimoré, Coroico, Zongo, Boopi, Alto Beni, Tipuani, Mapiri, Isiboro, Ichoa, Sécure, Mamoré, Ibare Yacuma, Tijamuchí y Maniqui, Madre de Dios, Cuevo, Parapetí, Tupiza y San Juan del Oro. Las instancias climatológicas mantienen alertas naranja y amarilla en decenas de municipios de los nueve departamentos.

Entretanto, el director departamental del Comité de Operaciones de Emergencias del Beni, Christian Cámara, informó que el departamento oriental mantiene la alerta naranja aunque las precipitaciones fluviales son regulares hasta el momento.

“Mantenemos cinco municipios en emergencia. Seguimos con las 4.000 familias damnificadas. En el sector productivo, aún no han sido cuantificadas las pérdidas porque eso lleva tiempo. Después de cuatro días de trabajo con la Gobernación del Beni y el Gobierno Nacional, se logró controlar la emergencia. Ahora, se continúa con la ayuda humanitaria, con atenciones médicas, se distribuyen de víveres, pero ya no hay campamentos. Todos se han ido a sus comunidades. Lo que queda es lodo de las aguas que han bajado. No hay nada dramático ni nada que no se haya vivido nunca”, manifestó a EL DEBER /MAM

Fuente: eldeber.com.bo