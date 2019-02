La imagen captada durante el operativo de rescate en Caranavi (Yungas de La Paz) conmovió y se viralizó en las redes sociales. EL DEBER entrevistó al autor de la imagen, Javier Mamani, para que relate el momento.



La fotografía fue tomada el sábado en Caranavi por el fotoreportero Javier Mamani | APG

La conmovedora fotografía de un bombero que lleva a cuestas a una niña sin vida durante el operativo de rescate del deslizamiento en Caranavi, el pasado domingo, muestra la magnitud de la tragedia en el lugar.

La imagen, tomada por el fotoreportero Javier Mamani de la agencia APG, causó mucho impacto y se viralizó en redes sociales. La toma tiene a dos protagonistas: el rescatista, que descansa exahusto por unos minutos antes de reiniciar su labor y la pequeña que murió durante esta tragedia.

El bombero es Marvel Flores, un voluntario de 34 años, orureño de nacimiento y estudiante del último año de Arquitectura, que pertenece al grupo de Bomberos Antofagasta de la ciudad de La Paz. Fue llamado el sábado por la mañana para atender la emergencia en la carretera que conecta la sede de Gobierno con Caranavi.

EL DEBER se contactó con el fotógrafo que capturó la imagen para conocer los detalles del momento. “Fue la última foto que tomé después de haber cubierto todo”, contó Javier Mamani y dijo que encontró a Marvel (el bombero) estaba descansando mientras llovía.

Para Javier este tipo de imágenes ayudan a sensibilizar a la población sobre problemas sociales. ‘Si no mostramos estas fotos, no vamos a poder cambiar el mundo‘, afirma. De esa jornada, Javier dice que tiene imágenes “muy crudas”, pero no las subirá por respeto a los familiares.

Mira la entrevista aquí:

Lee más sobre el tema:

¿Quién es el bombero que rescató el cuerpo de una niña en Caranavi?

“Vamos a jugar”, eso le decía el bombero a la niña sin vida en Yolosita

EL DEBER