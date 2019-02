Suman las advertencias, Interculturales no permitirán campaña opositora en sus regiones

El dirigente Henry Nina dijo que sus bases les rebasan y que su organización rechazará la presencia de los opositores en sus comunidades y municipios.

El dirigente Henry Nina. Foto: ANF

La Paz, 20 de febrero (ANF).- El máximo dirigente de la Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia, Henry Nina, aseguró que sus bases “no van a dejar, ellos no van a permitir” que los opositores hagan campaña electoral en sus comunidades o regiones.

“No van a dejar, ellos no van a permitir (que hagan campaña). Nosotros no dijimos que dejen o no dejen, (pero) hay una conciencia de (las) bases que no permiten. Han visto en El Alto, (Carlos) Mesa ha querido hacer su campaña y lo han botado, lo mismo pasa en otros lugares”, afirmó Nina.

Manifestó que las bases “superan” a los dirigentes y que efectivamente “ellos no permiten entrar a la derecha a sus regiones”, porque tienen una organización y una estructura muy fuerte que incluso evitarán la división que es alentada por miembros de algunas plataformas ciudadanas.

Sostuvo que la posición de los miembros de su organización es atribuible a “una conciencia” política “en un país democrático”, sin embargo, comentó que “si no les reciben es problema de cada candidato”.

Nina se manifestó en la misma línea del dirigente cocalero, Leonardo Loza, quien advirtió que no pueden garantizar la seguridad de los candidatos que por ejemplo lleguen al Trópico de Cochabamba, al argumentar que los partidos de oposición en el pasado “masacraron y roturaron” a los cocaleros.

Loza se refirió al tema después que el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, anticipó que recorrerá todo el país, las ciudades capitales, las ciudades intermedias hasta llegar a las zonas rurales, incluido la región del Trópico.

