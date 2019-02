“Tenemos que exigir que abran las fronteras para que entre ayuda humanitaria” a Venezuela: Shakira

Por: Noticiascaracol.com

“No podemos dejar que los intereses de unos primen”, sostuvo la colombiana, al unirse al Venezuela Aid Live.Publicidad

“Quiero sumarme a esta iniciativa por el pueblo venezolano que está sufriendo uno de los momentos más críticos en su historia”, dijo la colombiana por medio de un video que publicó en sus redes sociales.

“No podemos permitir que la lucha de los poderes políticos y los intereses de unos cuantos, de una élite política, primen sobre las necesidades de las personas”,señaló.

Y pidió que “tenemos que exigir que se abran las fronteras para que puedan entrar toda esa ayuda humanitaria que necesita el pueblo venezolano en este momento”.

Finalizó diciendo que “estoy convencida que, uniendo nuestros esfuerzos, podremos superar la peor crisis humanitaria de Latinoamérica y recuperar una Venezuela democrática”.

