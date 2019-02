Todo lo que debes saber del debut de Royal Pari en la Sudamericana

El conjunto inmobiliario hará su estreno a nivel internacional este próximo jueves en Santa Cruz. Su rival será el Monagas en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera.

Los leones tendrán su primera presentación en un certamen continental el jueves cuando reciban al Monagas de Venezuela a partir de las 17:15.

la ida. El partido de ida se jugará en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera.

La vuelta. La vuelta se jugará el 27 del presente mes a partir de las 18:15 (hb) en Venezuela.

Los once Por el momento no están confirmados los 11 que saldrán de arranque pero no habrían muchas variantes en relación al equipo que jugó el pasado sábado ante San José de Oruro: Araúz; Barrios, Loras, Brau, Cabrera; Chávez, Ribeiro, Guerra, Milano, Orihuela; Mosquera.

Árbitros. Cristian Garay (Chile) Asistentes: Alejandro Molina y José Retamal (Chile).

¿Cómo llega el rival? El Monagas perdió en su último partido por el torneo local (2-0) cuando visitó al Deportivo Lara el anterior sábado.

