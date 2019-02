Tras las críticas, Patzi aparece en Caranavi con víveres y pide disculpas por sus dichos

De manera sorpresiva, el gobernador de La Paz Félix Patzi, llegó hoy al municipio de Caranavi para entregar alimentos y vituallas a los damnificados por los desastres naturales. Patzi fue duramente criticado por su ausencia en el lugar de los deslizamientos ocurridos el fin de semana en la vía Caranavi- Yolosita.

La Paz/ Erbol.- De manera sorpresiva, el gobernador de La Paz, Félix Patzi, llegó este viernes a la localidad de Caranavi con alimentos para entregar a los damnificados. En la oportunidad pidió disculpas por sus dichos con que justificó su ausencia en el lugar del desastre.

“Lo dicho no lo hice de manera correcta y yo quiero pedir fundamentalmente a la población de Caranavi, especialmente, y al departamento La Paz disculpas por no haber dicho correctamente las cosas”, manifestó Patzi.

El Gobernador levantó polémica porque, al justificar su ausencia en el sector de los deslizamientos, dijo que no era “maquinista no tractorista” y que tampoco quería hacer “show”.

Este viernes reconoció que no se expresó de manera correcta y aclaró que su intención en ese momento era gestionar el abastecimiento de alimento. “Lo que yo quería decir es que lo urgente era la dispersión de médicos y la presencia de máquinas”, señaló.

“Disculpas Caranavi, sinceramente”, reiteró.

Según la Gobernación, Patzi viajó con tres camiones de ayuda, de los cuales dos llegaron y el tercero se averió cerca a Guanay.

El Gobernador señaló que se entregará a una arroba de fideo y arroz, cinco litros de aceite, frazadas y agua a cada familia damnificada en Caranavi.

El gobernador Patzi en Caranavi. Foto: Gobernación de La Paz

Según la información de la Gobernación, el viaje para llegar a ese municipio fue de cuatro días y tres camiones de ayuda debían llegar a Caranavi, no obstante uno de ellos quedó trancado cerca a Guanay.

Patzi estuvo envuelto en una polémica después de que señalara que “no tiene nada que hacer” en lugar de los deslizamientos ya que no es “maquinista”.

“No he salido en redes (sociales). Para mí la coordinación es con alcaldes, concejal, subgobernadores, la población misma y eso es gestionar para mí. No es necesario estar presente o estar yendo a hacer show, porque yo no soy maquinista ¿qué voy a hacer, mirar, ese rato sacarme foto?”, manifestó en conferencia de prensa.