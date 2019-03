5 hechos violentos ponen al Chapare como región sin ley

Nota relacionada: Jefe policial sobre el Chapare: “Hay mucho poder (cocalero), por encima de la Policía”

La escena en la que unos seis pobladores de San Rafael cercan, insultan y amenazan a los agentes antidroga que pese a estar armados se encuentran con miedo y tratan de dar explicaciones, con dos efectivos malheridos en el suelo, es la “muestra clara” de que el Chapare es una región sin ley.

Así lo consideran los oficiales de la Policía en servicio pasivo, quienes públicamente mostraron su preocupación y rabia por lo sucedido en esa zona del trópico de Cochabamba el sábado 2 de marzo, cuando una grupo de comunarios, ligados al narcotráfico, atacaron con armas de fuego a una patrulla antidroga.

“Va a pasar lo mismo que en otros países y en Bolivia no debemos permitir que exista territorios sin ley. Ese sindicato San Rafael no tiene conciencia de que son parte de un país y la institución llamada por ley a hacer cumplir la ley es la Policía y no pueden coartar ese trabajo”, manifestó el vicepresidente de la asociación de oficiales pasivos, René Calla.

Pero no sólo la emboscada suscitada hace días pone al Chapare como una zona sin control del Estado; desde el año pasado por lo menos cuatro hechos dan cuenta de la extrema violencia que existe en robos de vehículos y también muertes por ajuste de cuentas.

En mayo del año pasado, una banda de colombianos fue desbaratada después de descubrirse que lavaban dinero del narcotráfico en préstamos que hacían a los comunarios; prendieron fuego a un ladrón de motos, mataron con 21 puñaladas a una joven involucrada con droga y en febrero de este año asesinaron a un mototaxista.

Según la Policía de Cochabamba, los delitos que más se comenten en esta región son robos de vehículos y autopartes, y asesinatos por ajuste de cuentas que tienen que ver con tráfico de droga. “Llegan denuncias de robos de motocicletas, en su mayoría, y después de otro tipo de motorizados. Los casos de muertes por ajuste de cuentas son delicados, difíciles de investigar por el silencio de los habitantes o, en muchos casos, porque los autores escapan”, informó un jefe policial de la zona del trópico de Cochabamba, quien no quiso identificarse por temor a los pobladores.

El efectivo manifestó que el trabajo de la Policía se hace difícil porque los comunarios “tienen mucho poder” y siempre se hace lo que ellos deciden.

“No puedo referirme directamente a todos los pobladores, los que siempre llegan y a veces hacen cerrar casos son los de los sindicatos (de coca)”, señaló.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que se investigará hasta el final lo que ocurrió en San Rafael; además, aseguró que no se protegerá a gente que esté implicada en narcotráfico y que viva en el Chapare.

Banda extranjera ligada al narco

En mayo del año pasado, una banda de colombianos dedicada a la usura con la modalidad de préstamo “gota a gota” fue desbaratada en Villa Tunari, del trópico de Cochabamba. El grupo, conformado por cuatro extranjeros, lavaba el dinero que obtenía del narcotráfico mediante préstamos que hacía a comerciantes y otros habitantes, para después cobrarles con violentas golpizas e incluso secuestros. Dos de los integrantes hasta pusieron sus negocios en esa región del Chapare para aparentar otros oficios.

Queman a ladrón de vehículos

Pobladores de Entre Ríos, en el Chapare, capturaron en septiembre de 2018 a tres presuntos ladrones que estaban dentro de un vehículo robado. Dos de ellos lograron huir, pero el tercero fue capturado por los habitantes, quienes le propinaron una dura golpiza con piedras y palos para después quemarlo vivo hasta quitarle la vida. El cuerpo fue recogido por la Policía ante un ambiente de amenaza, debido a que la gente hizo un pacto de silencio para no dar información sobre lo ocurrido.

Matan a una mujer con 21 puñaladas

Un mototaxista fue el principal sospechoso de matar con 21 puñaladas a Ilda Mamani Vargas, una joven de 25 años, cuyo cuerpo fue arrojado de un puente. La Policía identificó al acusado días después de haber encontrado el cadáver, en octubre del año pasado. La investigación reveló que a la víctima no le robaron nada, por lo que -según la información que se obtuvo- el asesinato fue por un ajuste de cuentas ligado al narcotráfico. Hasta la fecha no se halló al asesino de la mujer.

Un mototaxista semienterrado

Después de cinco días de estar desaparecido, el cuerpo de Madan Tórrez Núñez, de 26 años, fue encontrado semienterrado en la población de Villa Bolívar, en el Chapare. Según la Policía, el cuerpo presentaba lesiones en la cabeza, en el rostro y adelantó que podía haber sido estrangulado. La víctima fue despojada de su motocicleta por un grupo de delincuentes, quienes le quitaron la vida de la forma más violenta. Los autores del crimen no fueron encontrados hasta la fecha.

Emboscada a policías antidroga

La mañana del sábado 2 de marzo, una patrulla de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) fue emboscada por comunarios de San Rafael, en el Chapare, quienes dispararon y dejaron dos policías gravemente heridos. Minutos antes, los pobladores ayudaron a una avioneta, presuntamente con droga, a despegar del lugar y fueron sorprendidos por los agentes antidroga. Uno de los uniformados está en riesgo de perder un brazo, mientras que el otro se recupera satisfactoriamente.

Página Siete / Daniela Romero / La Paz