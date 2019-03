Designan a responsables en los ministerios para recaudar aportes para el MAS

Las organizaciones sociales aportan en productos y en dinero. Las asambleas definirán los montos hasta fin de mes y la cuota subirá a medida que se acerque octubre. En julio arrancan las proclamaciones

Marco Chuquimia / La Paz

El MAS instruyó que en cada uno de los 20 ministerios se designe un responsable para que recaude los aportes de los funcionarios para cubrir los gastos de la campaña electoral. Los encargados de ‘pasar el sombrero’ deben encarar su tarea con el ministro del área. Así lo reveló ayer el vicepresidente del partido de Gobierno, Gerardo García.

“Eso es un control en cada uno de los 20 ministerios, porque tienen definido quiénes son y quiénes tienen que dar seguimiento en cada cartera, en cada una de las instituciones y organizaciones sociales”, explicó el segundo hombre del MAS.

También dijo que las contribuciones alcanzarán a los funcionarios de los municipios, entidades estatales e instituciones que son afines al MAS. Además, dijo que con el dinero que entregan los militantes se realizan las proclamaciones y el pago de pasajes para el viaje de los dirigentes y representantes políticos.

El presidente de la Confederación Única Nacional de Productores al Detalle de la Hoja de Coca (Conalprodc) de Yungas, Freddy Velásquez, informó de que ellos realizan dos tipos de aportes, uno en productos, que puede ser una o dos libras de coca, y otro en efectivo que se define en una asamblea. Precisamente, el sector tendrá un ampliado a fin de mes para establecer la cantidad de coca que entreguen y el monto de dinero que deben depositar.

Todo lo contrario ocurre en el Ministerio de Comunicación. El titular de esa cartera, Manuel Canelas, dijo que él no ha designado a ninguna persona para que cumpla esa función.

El misterio

El monto que se recauda en cada ministerio y la forma de control de esos aportes es el secreto que rodea a todo este caso. El jefe de bancada del MAS en el Senado, Efraín Chambi, dijo que no emitirá comentarios sobre ese tema y derivó las dudas a la dirección nacional de su partido.

Pero la responsable económica del MAS y ejecutiva de las bartolinas, Segundina Flores, negó que reciba aportes que se recauda en las entidades públicas. “La campaña se hará como siempre. Yo, personalmente, soy de la comisión económica y sabemos que la campaña se hace con la conciencia de la gente. Aporte solo tengo de los movimientos sociales y, como dice Gerardo García, mantenemos el aporte de las autoridades, ahí es la conciencia de todos”, afirmó la dirigente.

Luego se negó a revelar cuánto es el monto y cómo fiscalizan en los ministerios esos aportes de los funcionarios.

El ministro Canelas, no cree que sea solo una persona la responsable de recoger los aportes porque cada ministerio es distinto en su dimensión. Dijo que sería imposible para una persona ver ese tema.

“No he designado a nadie como responsable de cobrar aportes, que son voluntarios. Habrá algunos, no creo que sea una sola persona, me extraña que sea una sola responsable porque los ministerios tienen tanta gente”, comentó la autoridad.

Manuel Canelas fue viceministro de Planificación y luego ministro de Comunicación, y dijo que en ambos casos el aporte siempre fue voluntario y que no se toma ninguna represalia contra el que no entregue dinero.

De acuerdo con los datos recogidos de algunas carteras de Estado, los aportes siempre están en el marco del sueldo ganado, que puede oscilar entre Bs 250 a Bs 500 cada mes. De esos aportes no se excluyen a los contratos de los consultores, que también deben aportar parte de su sueldo.

En el caso de las cabezas, los aportes oscilan entre los Bs 1.000 y 5.000 mensuales, pero tampoco hay control.

En algunas carteras de Estado, incluso, los cobradores dejan letreros en las computadoras de los empleados para recordarles el monto que deben entregar para el funcionamiento del partido y cuánto tiempo hace que no deposita el monto requerido.

Nadie sabe cuánto se recolecta en cada entidad del Estado, pero los funcionarios que aportan de manera obligatoria reconocen que hay varios trabajadores que son militantes fervientes y son los que impulsan a aportar a los demás con el argumento de que el partido está sustentando su trabajo y debe colaborar económicamente para cubrir los gastos operativos.

Mientras, cada fin de mes, una persona pasa con las listas a los distintos departamentos de los ministerios, con los montos que deben aportar cada funcionario, o en otros casos dejan una nómina de deudores de las oficinas y piden cancelar las ‘deudas’.

Voluntarios

La diputada cruceña Amparo Gutiérrez recordó que ella participó de otros partidos antes de militar en el MAS, y que en todos siempre se pedía los aportes voluntarios para sostener las campañas electorales.

“Los aportes son voluntarios de cada militante. Claro que cada uno tiene un porcentaje de acuerdo a la posición que ocupa y de la institución en la que trabaja. Casi nunca los aportes superan el 5% del sueldo mensual”, refirió la legisladora.

Reveló que en el caso de la bancada oficialista, ella como suplente aporta con Bs 200 mensual y le parece que es un porcentaje “muy bajo”. También dijo que en un ampliado se decidió que todos los aportes los recoge la dirección nacional del MAS, que es la que concentra el dinero para la campaña.

Según el diputado Édgar Montaño, los aportes no son novedad y añadió que todas las autoridades electas deben entregar recursos para la campaña. Aclaró que no solo se realiza para las elecciones, sino también para desastres naturales o contingencias que presenten y en el que el partido necesita tomar parte.

Recordó que durante la campaña de 2014 cada candidato hizo aportes de entre Bs 1.000 y 2.000 para “una olla común” y que luego se distribuya entre todos los candidatos. Añadió que nunca es un monto fijo y que se debe acatar las decisiones que tomen las organizaciones.

La campaña

De ese modo, el vicepresidente del MAS dijo que el 5 y 6 de julio arrancarán las proclamaciones con una masiva concentración en Cochabamba y ese será el inicio de todos los actos públicos en el país del binomio presidencial. La siguiente semana, los dirigentes nacionales deben comunicar las decisiones del Conalcam a las departamentales y empezar la difusión de los seis puntos que aprobaron en el ampliado del MAS en Cochabamba.

El senador Chambi dijo que el cierre de campaña será el principal objetivo de las organizaciones del MAS, porque quieren realizar un acto que no se haya visto en el país. Sin embargo, no explicó cuánto dinero necesitarán para un acto de esa dimensión. Según el senador oficialista, todas las organizaciones sociales aportarán en la medida de sus posibilidades y así el cierre será épico.

