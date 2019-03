Alberto ‘Tico’ Lozada: “Mantener lo logrado es difícil; debe haber una clasificación”

¿Qué recuerdo tiene de su paso por el penal?

Es un lugar difícil, se puede convivir pacíficamente siempre y cuando haya una clasificación. Es necesario que aquellos sentenciados por delitos mayores, sean enviados a otros pabellones de mayor seguridad dentro del mismo penal.

¿Cómo analiza la presencia de ‘Oti’ en el PC-4?

Fui recluido cuando había un buen regente y el ‘mundo oscuro’ estaba escondido, pero Oti se encargó de sacarlo a flote. Él no tuvo conmigo ninguna mala intención, porque mi función en ese entonces era más social. Dentro del mundo en el que mandaba él, la Policía no tenía pisada y las requisas que hacían eran coordinadas con los propios internos, era una convivencia que no les provocaba problemas a ninguno, sino por el contrario les dejaba réditos. La Policía dejaba a los presos hacer lo que querían.

Sin embargo, luego de la toma policial, a usted trataron de matarlo cuando intentó cambiar la cara del penal…

Era sabido que el sistema no aguantaría, nosotros prohibimos el tema de la droga, que es el principal ingreso de recursos con los que cuenta el PC-4 (régimen abierto). Eso provocó que los negocios se resientan y la economía dentro del penal tenga problemas. Los que estaban al mando optaron por eliminarme. Hubo buenos policías pero también los malos que patearon la puerta de mi habitación en el penal, cuidando sus propios intereses.

¿Es posible que Palmasola cambie de verdad?

Se irá relajando en el tiempo y volverá de nuevo a suceder algo, no sé qué. La suerte mía fue que hubo policías y autoridades que estaban comprometidas con el cambio, pero será difícil mantener lo que se logró.

¿Qué significa para usted Palmasola?

Es un infierno, al que no quiero volver.

EL DEBER