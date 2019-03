Washington, Marzo 1 – Por Erick Foronda

“Soy víctima de una terrible persecución política solo por el hecho de pensar diferente al partido de Gobierno y no haberme sometido ante ellos, me encuentro privado de libertad, en una cárcel de Cochabamba, lejos de mi familia, sin derecho al trabajo y sin recursos para sustentar mi hogar”, denunció en una carta del Alcalde electo en Cochabamba, José María Leyes, que fue entregada hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos en Washington.

La carta fue entregada personalmente por el Pastor Carlos Peñaloza, líder de una de las iglesias evangélicas más importantes de Virginia y Maryland. “Es mi obligación presentar esta carta ante la CIDH testimoniando la persecución política a la que está siendo sometido el Alcalde Leyes, quien no solamente no tiene las mismas ideas políticas que el actual gobierno, sino que no profesa la misma fe”, dijo el Pastor Peñaloza.

“Mi nombre es José María Leyes, soy hijo de Dios, nacido en Bolivia, casado con el amor de mi vida, Ingrid, padre de dos varones valientes, Juan Pedro y José Andrés y de una preciosa princesa, María José. Me permito llegar a ustedes a través de la vida del Pastor Carlos Peñaloza, amigo muy querido quien nos ha sostenido en oración en este tiempo difícil que nos toca vivir a mi familia y a mi”, escribe Leyes en su carta.

El Pastor Penaloza se entrevistó con la representante apropiada de la CIDH para entregar la documentación que respalda el estado actual del alcalde Leyes y hace un recuento del proceso judicial al que fue sometido, de manera injusta, según sus propias palabras.

Leyes ganó las elecciones municipales en Cochabamba el 2015 con el 57 % de la votación popular. “Esta gran victoria fue definitivamente un milagro de Dios ya que el partido de gobierno del presidente Evo Morales es de corte Ateo, Comunista y ha hecho de Cochabamba su cuartel político”, afirma Leyes en la carta entregada a la CIDH.

Leyes se declaró “difamado y acusado por delitos que no cometí, soy un perseguido político desde el 22 de Abril del 2018”. Y agrega: “Comprendo plenamente que la guerra que me toca vivir no es solamente política sino principalmente espiritual. Bolivia ha sido entregada al enemigo por este gobierno a través de sacrificios, brujería y ocultismo. Tenemos un presidente y vicepresidente que constantemente niegan a Dios y se burlan de nuestro Señor Jesucristo”, afirma Leyes. La política se ha convertido en un espacio sin límite de maldad y ambición. El Gobierno del presidente Morales sigue a paso firme el fatal ejemplo de Maduro en Venezuela, concluye en su carta el alcalde electo Leyes, quien también asegura que “con mucho dolor” ha visto como gente que se sentaba en su mesa y eran supuestamente parte de su equipo lo entregaron con mentiras “a las manos de quienes me persiguen”.