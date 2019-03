Antisociales atacan una comisaría abandonada

Santa Cruz.– La comisaría ubicada en el barrio La Costanera, fue atacada por un grupo de antisociales que de manera violenta irrumpieron en el lugar, pues conocen que allí no hay uniformados que resguarden a los vecinos.

Los vivientes denuncian que esta osadía es precedida por una ola de asaltos y atracos violentos, por ello piden a las autoridades policiales, dotar uniformados a esta zona.

Oficina sin las condiciones mínimas. Víctor Hugo Cárdenas, comandante del distrito policial 4, señala que “el puesto policial no está en condiciones para que permanezca un policía por la noche. No tiene luz, agua y el baño no está en condiciones de ser ocupado. Voy a coordinar con los vecinos para habilitar este puesto, para que la policía esté de manera permanente en el lugar”, dijo la autoridad.

Cárdenas menciona que siguiendo una instrucción del Comando Departamental, se levantará datos de todos los distritos policiales, para verificar sus condiciones y luego dotar de personal permanente, para brindar tranquilidad a los vecinos de este barrio y otros puntos de la ciudad.

Fuente: Unitel