Anulan aprehensión contra Raña y fijan nueva audiencia

La justicia anuló la aprehensión que pesaba contra el excomandante de la Policía de Oruro Rómel Raña; salió libre y fijaron una nueva audiencia para el siguiente martes a las 16:00.

“Consiguientemente, estos aspectos a criterio del órgano jurisdiccional han hecho de que se tenga que anular la resolución fundamentada de aprehensión y además, la orden de aprehensión emitida”, declaró el fiscal Franz Zulmer Villegas.

Sin embargo, se señaló una nueva audiencia de “conciliación de medidas cautelares para el 12 de marzo a las 16:00 en el entendido de que no se anuló la imputación formal. Persiste la imputación, la solicitud de medidas cautelares también donde el Ministerio Público está solicitando la medida cautelar de última ratio (su encarcelamiento)”.

El fiscal explicó que el imputado planteó una actividad procesal defectuosa referido a la orden de aprehensión. Es decir que se habría cometido una falta de control jurisdiccional porque Raña plantea una recusación.

Por otro lado, dijo que no fue notificado con el inicio de investigación. “Esos fueron los argumentos pero no se anuló la imputación formal que se realizó”, añadió el representante de la Fiscalía. Estos elementos fueron considerados por Villegas como irregulares. “Son aspectos que los usó la defensa, utilizaron chicanas tal vez”. Incluso, consideró que es un nefasto antecedente. “Mañana podrían presentar una recusación, que no exista competencia y el juez se va a manifestar que no hay control jurisdiccional”, advirtió.

Proceso

El miércoles en la noche, el excomandante de la Policía Rómel Raña fue aprehendido acusado de realizar cobros irregulares para la designación de destinos y por contrabando.

En diciembre, Página Siete publicó la denuncia de los propios miembros de la institución, quienes mostraron, en detalle, cómo se aprobaban “destinos privilegiados” de algunos efectivos y la ganancia de cada uno por el lugar que ocupaba y la tarea ilegal que cumplía. Esa red involucra al menos a una veintena de policías y grupos de contrabandistas que operan desde enero de este año en el departamento de Oruro.

Rómel Raña está acusado de ser el líder de esta red. Él fue hasta el año pasado comandante departamental de Oruro, pero fue relevado de forma intempestiva.

Luego surgieron las denuncias que derivaron en el proceso de investigación que impulsa el Ministerio Público.

Fuente: paginasiete.bo