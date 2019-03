Aprueban el plan del estadio para el equipo de Beckham y Claure

El consejo municipal de la ciudad estadounidense de Fort Lauderdale, en Florida, aprobó el inicio de las negociaciones con Inter Miami para el club del exjugador inglés, David Beckham, y donde el empresario boliviano Marcelo Claure tiene inversiones, inicie las obras para levantar un complejo deportivo, según los datos de Univisión.

La agencia AFP señala que el proyecto prevé la modernización del Lockhart Stadium, donde la nueva franquicia del campeonato norteamericano jugará sus partidos como local en 2020 y 2021.

Mira el vídeo de cómo lucirá este escenario:

Miami Beckham United is proud to share its vision for the new Lockhart Stadium Community Park and future home to Inter Miami’s professional training facilities. pic.twitter.com/93ELM2lBFg

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) 1 de marzo de 2019