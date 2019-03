Argentina: Por qué subió el dólar y cruzó los $ 43

El aumento del riesgo país, menos liquidaciones de los exportadores, la baja de tasas de enero y las mayores expectativas de inflación, entre los principales factores.

Guido Sandleris, presidente del BCRA

Jactarse de saber por qué sube o baja el dólar en tiempo y magnitud es como aseverar que uno tiene la bola de cristal. Y ningún economista tiene un modelo así. Sin embargo, los analistas y expertos que siguen el precio del dólar minuto a minuto en la Argentina coinciden que las siguientes cinco claves explican en gran medida qué ocurre con el tipo de cambio por estas horas. Este jueves el tipo de cambio minorista terminó en $ 43,41 -había cerrado el miércoles a $41,71- y la tasa de las Leliq subió a 51,86%.

La incertidumbre política y el riesgo país

El riesgo país cerró este jueves en 783 y aumentó 4,4%. Este indicador mide el costo del endeudamiento del país sobre la tasa libre de riesgo que el bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años. A principios de mes estaba en 718. Desde fines del año pasado hubo un viento de cola que benefició a los mercados emergentes, básicamente, porque EE.UU. anunció una demora en el aumento de la tasa de interés para enfrentar señales que mostraban un aumento de la inflación. Argentina captó esa ‘buena noticia’ aunque en menor medida que el resto. Entre diciembre y marzo el EMBI cayó 111 puntos para Argentina y 232 en Ecuador o 134 en Ucrania.

Dólar y tasas en la era Sandleris Tocá para explorar los datos. TIPO DE CAMBIO MAYORISTA

Y ZONA DE NO INTERVENCIÓN » En pesos RENDIMIENTO LELIQ » » Tasa,en % anual. Fuente: BCRA

En los últimos tres meses mientras el riesgo país cayó 60 puntos en Brasil en la Argentina subió 97 puntos . La incertidumbre política mantiene el riesgo en niveles altos según un informe de la consultora Eurasia Group.

Menos liquidaciones de exportadores.

Otro factor que incidió sobre el precio del dólar, comentan en las mesas de dinero por estas horas, fue que la liquidación de divisas del sector agropecuario cayó 26% en febrero respecto de enero, con un volumen de US$ 1.290 millones informó ayer la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales. La estimación del Gobierno de la cosecha 2019 son 139,6 millones de toneladas. Las exportaciones agrícolas serían US$ 29.500 millones, unos US$ 6.000 millones más que el año pasado. Pero por ahora, la liquidación se demora.

La baja de la tasa enero-febrero

La tasa de interés arrancó el año en 59%. Y fue bajando durante enero hasta llegar al mínimo el 13 de febrero (43%). En ese período el Banco Central compró dólares, volcó pesos a la economía y la tasa bajó. Pero se conoció el dato de inflación de enero (2,9%) y las expectativas de inflación aumentaron. La demanda por el billete dado el nivel de tasa que el BCRA había convalidado aumentó La autoridad monetaria tomó nota y aumentó la dureza de la política monetaria anunciando el sobrecumplimiento de la meta de base monetaria. La tasa subió en doce de las últimas trece jornadas.

Aumentaron las expectativas de inflación

Este miércoles se conoció que la inflación esperada para este año aumentó a 31,9%. En enero se situaba en 29%. “La inflación esperada para lo que resta del primer trimestre de 2019 se mantiene en niveles más elevados que los observados en diciembre y enero”, señaló el propio BCRA.

El contexto internacional

Unas semanas atrás la compañía que elabora el índice MSCI anunció que aumentaba la proporción de compañías chinas en la composición de ese indicador. Esto significa una aceleración en el proceso de desinversión de todos los emergentes para ir a invertir a China. Al mismo tiempo, el Banco Central limitó más la posición de los bancos para invertir en Leliq y eso provocó ventas de esos activos en pesos.

Fuente: clarin.com