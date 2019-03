Bolivia perdió $us 34 MM de apoyo a la justicia

Situación. Debido a que no se implementó los proyectos acordados, los recursos ya no están disponibles.





Ref. Fotografia: Personaje. El representante de la Unión Europea, León de la Torre, informó sobre el tema.

Bolivia perdió 30 millones de euros (34 millones de dólares) de una partida de cooperación europea que buscaba ayudar a la “reforma integral de la justicia”, informó el representante de la Unión Europea en Bolivia, León de la Torre.

Detalles. Los recursos fueron revertidos debido a la demora del gobierno boliviano en implementar los proyectos acordados. “Había (ese dinero), pero eso ya no está disponible por el retraso. Eso ya lo saben las autoridades. Nosotros ya no tenemos ese monto disponible precisamente por el retraso que hubo en la implementación de proyectos de reforma judicial”, dijo el diplomático al diario Los Tiempos, según citó Brújula Digital.

Segunda oportunidad. De La Torre explicó que los dineros pueden ser recuperados a partir de 2020 “siempre que veamos que la reforma de justicia es una prioridad del Gobierno que esté en ese momento, porque para la reforma de la justicia obviamente no sirve la cooperación solo, la cooperación acompaña”. El dinero dijo, podría ser recuperado “siempre que se den las circunstancias adecuadas”. Agregó que debería insistirse en la creación de una carrera judicial que le ofrezca al juez la perspectiva de desarrollar una carrera profesional por sus méritos y su antigüedad “y que no esté sometido a los vaivenes políticos”.

Importante. La oferta de 30 millones de dólares venía de cuatro o cinco años atrás, explicó, y debía ser considerada solo de “acompañamiento”. De La Torre recordó que el Estado boliviano gasta en el tema de justicia el 0,49% del Presupuesto Anual del Estado, mientras las NNUU expresan que el monto ideal que se debería dedicar a ese sector justicia es de un 3%, seis veces más. “He escuchado a altas autoridades de este Gobierno decir lo que peor funciona en Bolivia es la Justicia, y yo me hago eco de esas afirmaciones, porque creo que efectivamente la justicia requiere de una reforma en profundidad y también los medios necesarios para ello”, agregó.

Preocupación. El diplomático contó que ve “con cierta preocupación” que los magistrados del país “son elegidos por grandes mayorías de los ciudadanos que no los conocen y que solo siguen consignas políticas y no valoran las trayectorias de los candidatos”. Agrego que el sistema de voto popular “no ha conseguido despertar el interés de la ciudadanía, que tiene la posibilidad de elegir a sus jueces, pero no lo hace y, si no lo hace o vota nulo, pues probablemente haya que invertir en informar mejor a la ciudadanía o en su caso introducir alguna reforma en el sistema para que los jueces tengan un mayor respaldo”.

1 año

deberán esperar para volver a acceder a ese presupuesto.

5 años

atrás surgió la oferta de los 34 millones de dólares para la justicia en el país.