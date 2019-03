Cáceres: quitarán cato de coca a quienes estén vinculados a pozas de maceración

LA PAZ | ANF

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, anunció hoy que aquellos productores de hoja de coca que resulten vinculados a las pozas de maceración de droga, halladas en el sindicato San Rafael del Chapare (Cochabamba), perderán su cato de coca.

“Eso no se va a perdonar, estas pozas de maceración, por ejemplo, dicen algunos que de acuerdo a las coordenadas están cerca de un río, un área verde que no sería propiedad de un comunario, pero al final si alguien vive, a ese compañero definitivamente lo vamos a castigar con coca cero, va perder su cato de coca“, aseguró Cáceres.

Informó que el próximo sábado las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba se reunirán para analizar el tema registrado en San Rafael y aguardan que los dirigentes tomen conciencia, apoyen el control social y la lucha contra el narcotráfico, porque “no por unos cuántos se puede apoyar las actividades ilícitas en la zona”.

Ante denuncias de que no hubiera ley ni autoridad policial que controle en el Chapare, Cáceres calificó de falsas esas afirmaciones y dijo que “aquí (en el Trópico) no hay territorios libres, no me pueden decir o afirmar, o que demuestren lo contrario, en el Chapare es donde más operativos hay”.

La autoridad aseguró que no hay territorios libres donde la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), sea de Los Yungas o el Trópico, no ingrese.

Anunció que los efectivos de la FTC continuarán con las tareas de erradicación de hoja de coca excedentaria, tanto en el Chapare como en Los Yungas de La Paz.

“Lo importante es llegar a una erradicación neta, en Bolivia estamos con 24.500 hectáreas para este año (de esa cifra) tenemos que bajar a 22 mil hectáreas, tal como manda la ley”, indicó.

Cáceres dijo que en La Paz actualmente los efectivos de la FTC realizan tareas de erradicación en La Asunta, luego pasarán a Guanay y Teoponte, donde también se detectaron nuevas plantaciones.

Posteriormente se seguirá en inmediaciones del Parque Amboró (Santa Cruz) donde también existen cultivos excedentarios.

Los Tiempos Digital