Caso UPEA: Para jueces y fiscales, muerte de Jonathan no califica como asesinato

El fiscal de La Paz, Willian Alave dijo que se notificó a las víctimas para el proceso abreviado de Casanova y aclaró que son víctimas los familiares de Jonathan y no la UPEA.

El fiscal departamental de La Paz, William Alave. Foto: ANF

La Paz, 8 de marzo (ANF).- El fiscal departamental de La Paz, William Alave, explicó este viernes que el fiscal del caso expuso ante el juez cuarto de instrucción penal de El Alto, el tipo penal de homicidio para ser considerado en lugar del de asesinato, con el que inicialmente se acusó al subteniente Cristian Casanova por la muerte del universitario Jonathan Quispe Vila.

Para la fiscalía, el tipo penal de asesinato no se ajusta a la acusación del subteniente y por eso el juez determinó tipificar por homicidio.

“El asesinato tiene determinados requisitos, el asesinato es uno de los delitos más graves en nuestro sistema penal porque tiene la pena de 30 años, pero ese tipo penal tiene determinadas circunstancias, el artículo 252 enumera siete circunstancias por las cuales se tiene que aplicar: saña, alevosía, ensañamiento, premeditación y eso el fiscal ha expuesto ante el juez éste y ha determinado homicidio, que tiene una pena de 5 a 20 años”, explicó el fiscal Alave.

Agregó que cuando existe un “acuerdo (entre el imputado y el Ministerio Público) sobre el tipo penal, en este caso que es homicidio, se expone ante el juez, una vez que el juez escucha la exposición de las partes puede aceptar o puede rechazar”.

Indicó que en caso de que sea aceptado –en este caso fue aceptado-, la víctima tiene 15 días hábiles para apelar.

Tras el cambio de tipo penal, Casanova se sometió al proceso abreviado reconociendo que tuvo participación en la muerte del universitario Jonathan Quispe Vila, hecho registrado en agosto de 2018 en El Alto, y fue sentenciado a cinco años de prisión por el delito de homicidio, pena a cumplir en el penal de San Pedro.

Los familiares de Jonathan y las autoridades de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) cuestionaron esta sentencia porque se habría hecho sin informarles nada, y además porque se condenó al policía por homicidio y no así por asesinato. Sin embargo, el fiscal departamental dijo que las víctimas fueron informadas.

“De acuerdo a la información que se me ha dado por el fiscal, las partes han sido debidamente notificadas, han estado presentes, si quieren aducir que no estaba un abogado, que no tenía poder, han estado primero los parientes y de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, a la víctima se la considera a los parientes, no a las instituciones”, en referencia a la UPEA.

Alave señaló que si las víctimas no están de acuerdo con la sentencia, tienen 15 días para apelar la medida.

Casanova está detenido en San Pedro desde agosto de 2018, tras ser entregado por el Ministerio de Gobierno como autor del disparo de una canica que impactó y quitó la vida a Jonathan, durante las movilizaciones de la UPEA que exigía mayor presupuesto.