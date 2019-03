Condenaron a tres años de prisión a exdirectora de Dircabi por corrupción

La Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados de Bolivia (Dircabi) realiza gestiones para la destrucción del arroz de Ostreicher, valuado en 1,5 millones de dólares, que se echó a perder debido a que Jiménez no dio curso a la monetización de esos bienes incautados.

Mirtha Jiménez, exdirectora de Dircabi. Foto: archivo/ABI

La Paz, 26 de marzo (ANF).- El Tribunal Octavo de Sentencia de Santa Cruz sentenció a tres años de prisión a Mirtha Jiménez, exdirectora nacional de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), por hechos de corrupción en la administración de bienes incautados al narcotráfico.

“Se ha emitido una sentencia condenatoria en contra de la exdirectora nacional de Dircabi, Mirtha Jiménez, ha sido condenada a tres años por conducta antieconómica”, informó a ANF Marcelo Gutiérrez, director de Dircabi.

En 2017, Jiménez fue destituida de su cargo, luego de descubrirse una supuesta red de corrupción que operaba al interior de Dircabi.

Además, la procesaron por la pérdida de al menos 1,5 millones de dólares al oponerse a la monetización de más de 8.000 toneladas de arroz incautadas al estadounidense Jacob Ostreicher, por esa razón un juez ordenó su detención preventiva en el penal de Palmasola.

“Esa (oposición) ha generado que el arroz a la fecha y hasta el 2017 tenga un estado lamentable, es decir, no es apto para el consumo humano, y al no ser apto tiene una serie de bacterias, etc. Obviamente, ya no existe un precio comercial por el arroz, por lo tanto, lo que está haciendo la Dircabi el día de hoy es paulatinamente gestionar la destrucción de este arroz para que no se genere un foco de infección en los ingenios arroceros”, explicó.

En 2018, el Ministerio Público acusó formalmente a la exdirectora por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica y Dircabi pidió que la acusada sea sentenciada a 15 años de prisión.

Sin embargo, Jiménez se sometió a proceso abreviado y reconoció la responsabilidad que tuvo en este caso.

El Tribunal Octavo programó audiencia para el 12 de marzo y ahí dispuso que la exdirectora cumpla con la condena de tres años de prisión. La sentencia ya fue ejecutoriada.

Gutiérrez informó que no solo Jiménez se sometió a proceso abreviado, sino otros seis exfuncionarios de Dircabi siguieron ese mismo camino, reconocieron su culpa y fueron sentenciados entre tres a cinco años de prisión por el delito de corrupción.

Son sentencias “de tres años, otros han aceptado cuatro años, cinco años, no solo hablamos de funcionarios de Dircabi sino que también han sido personas particulares las cuales han aceptado su responsabilidad y han aportado en la investigación”, finalizó Gutiérrez.