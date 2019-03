Condori descarta alianza entre Chuquisaca Somos Todos y CC de Mesa

El líder campesino sostiene que no van a firmar ninguna alianza, porque no ven una decisión política de Carlos Mesa



Damián Condori. Foto: ANF

La Paz, 5 de marzo (ANF).- La agrupación del líder campesino, Damián Condori, Chuquisaca Somos Todos no firmará un acuerdo con la alianza Comunidad Ciudadana (CC) del candidato presidencial, Carlos Mesa, “no vamos a firmar por más que nos insistan, no firmaremos”, sostuvo.

“Ellos nos han hecho tardar o querían que roguemos, pero nosotros tampoco no hemos rogado. Por eso hemos dejado así. Preferimos esperar nuestra personería jurídica, no vamos a insistir, ni vamos a firmar por más que nos insistan no firmaremos”, declaró Condori a ANF.

Observó que en Comunidad Ciudadana no exista una decisión política, ya que después de que conversaron esperaban firmar el acuerdo, pero surgieron “dudas” que imposibilitaron la suscripción de la alianza.” Vamos a ser contundentes y rotundos, no vamos a firmar”, dijo.

Mesa convocó a los líderes de Chuquisaca Somos Todos para conversar las bases de un acuerdo, aunque ese objetivo político no se concretó, Condori celebra que no se haya materializado, “por algo pasan las cosas, también estamos felices que no firmamos”, comentó.

Precisó que ellos tomaron la decisión de firmar ya nomás, sin embargo, dijo que existe “otra gente que mete dudas, cuando uno no es político está ahí sin tomar decisiones”, sostuvo, supuestamente porque la asambleísta departamental, Elsa Guevara del FRI, observó la alianza con Condori a quien señaló de haber estado en la cárcel por corrupción:

Aunque el líder campesino atribuyó su encarcelamiento a una “venganza política” del MAS por haber sido candidato y ganar las elecciones al candidato a la gobernación, Esteban Urquizu, que se hizo del cargo gracias al fraude de los exvocales del Tribunal Departamental Electoral.

Por lo que su organización resolvió dejar en “statu quo” las conversaciones, por lo menos hasta junio o julio, porque precisó que la alianza con Comunidad Ciudadana ni siquiera era por Carlos Mesa, sino “por el triunfo de la democracia, porque el país pide unidad”, sostuvo.

Lamentó que los partidos políticos con personería jurídica apunten a la dispersión y no a la unidad, mucho más cuando al frente existe “un monstruo político”, que tiene el aparato estatal para la campaña electoral.

Por ahora, se abocarán en la consolidación de su personería jurídica de alcance nacional que se denominaría “Bolivia Somos Todos”.

Fuente: ANF