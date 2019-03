Conmebol no quiere saber de una copa continental en 2020

Rechazó el plan de EEUU de celebrar en ese país un torneo continental de selecciones porque se superpone con la Copa América.

La Conmebol rechazó la propuesta de la US Soccer de celebrar en ese país un torneo continental de selecciones en 2020 al advertir que se superpone con la Copa América 2019 y carece de la aprobación de la FIFA, dijo el presidente de la entidad, Alejandro Domínguez, en una carta a la Federación estadounidense.

“La no existencia de aprobación y calendarización por parte de la FIFA de una Continental Cup-2020 Edition, condición sine qua non para que la misma se pueda llevar a cabo (…) resulta imposible a la Conmebol y sus Asociaciones Miembro aceptar su invitación”, advirtió Domínguez en la carta dirigida a Carlos Cordeiro, titular de la US Soccer, y a la que tuvo acceso la AFP.

Según el New York Times, la US Soccer propuso a la Conmebol la realización en 2020 de una copa continental con 16 selecciones, 10 de la Conmebol y seis de la Concacaf, un torneo similar a la Copa América Centenario que se disputó en Estados Unidos en 2016 para conmemorar los 100 años de la Confederación Sudamericana.

“Su invitación menciona que la Continental Cup no tiene la intención de reemplazar a la Copa América. Sin embargo, acto seguido usted propone disputar la edición 2020 en el mismo periodo de tiempo y con las mismas selecciones participantes que la edición 2020 de la Copa América, lo cual es a todas luces imposible”, remarcó el jefe de la Conmebol.

La Conmebol fue autorizada por la FIFA en octubre del 2018 para que la Copa América, el torneo de selecciones más antiguo del mundo, se dispute en años pares a partir de la edición de 2020, y que se juegue cada cuatro años para que coincida con la Eurocopa.

Copa América 2020

“Llama poderosamente la atención que esta invitación llega muy poco tiempo después de que, en enero de 2019, la Concacaf hubiera rechazado la invitación extendida por nuestra institución para participar de la edición 2020 de la Copa América”, argumentó Domínguez.

El presidente de la Conmebol le recordó a Cordeiro con molestia que la US Soccer y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) rechazaron “tristemente” y “de manera inexplicable” la invitación a participar en la Copa América de este año en Brasil y le extendió una nueva invitación para que Estados Unidos participe en la Copa América del 2020.

“Reiteramos nuestra su invitación a su selección para participar de la edición 2020 de la Copa América, solicitándole encarecidamente nos otorgue una respuesta a más tardar para el día 11 de marzo del corriente año”, sostuvo Domínguez.

El evento propuesto por la US Soccer garantizaba, según el Times, casi 200 millones de dólares para compartir entre los equipos invitados y las confederaciones participantes. Y el ganador, sostuvo el diario neoyorquino, se embolsaría unos 11 millones de dólares. La propuesta de Estados Unidos reseñó la publicación sería discutida la próxima semana en Miami, antes de una reunión del Consejo de la FIFA el 15 de marzo.

