Corte Penal Internacional: avanza la demanda de refugiados sirios contra Assad por crímenes de lesa humanidad

“En 2012, cuando no había terroristas de ISIS en nuestro pueblo, la casa de mi vecino fue bombardeada y todos los que vivían allí murieron. Cuando vivía en la ciudad Homs, me ofrecía como voluntario al proporcionar medicamentos y tratamiento a las personas heridas. Atendí a muchas mujeres que habían sido violadas y abusadas por las fuerzas del régimen. Mi trabajo voluntario me convirtió en un objetivo para el régimen y tuve que huir de allí dejando todo atrás”, declaró también a la CPI un hombre de 56 años.