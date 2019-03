Crisis en el Reino Unido: reportan que 11 ministros conspiran para lograr la dimisión de Theresa May

El periodista asegura asimismo que el ministro del Interior, Sajid Javid, estaría dispuesto a respaldar a Lidington para sustituir a May pero no a Gove o a Hunt. Por su parte, este último no apoyaría al “número dos” por creer que “sellaría un pacto con el Partido Laborista para permanecer en una unión aduanera permanente con la Unión Europea (UE)”.