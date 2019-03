Cuando el quirófano arruina una carrera: el drama de Jennifer Grey

Grey, miembro de una familia de artistas (su padre Joel Grey es el inolvidable maestro de ceremonias de Cabaret) , había destacado como la ligeramente antipática hermana de Ferris Buller en el clásico del cine teen Todo en un día(en la versión televisiva este papel recayó en una jovencísima Jennifer Anniston, otra aficionada a la rinoplastia aunque en este caso con resultados mucho más satisfactorios ) , en Cotton Club de Coppola y en la loquísima Amanecer rojo, una especie de Rambo para adolescentes en la que un grupo de jóvenes trata de impedir la invasión de EEUU por la Unión Soviética.

Y de repente llegó el pelotazo.

La historia de amor estival entre una joven timorata y un fornido instructor de baile llegó a las carteleras americanas el 21 de agosto de 1987 sin demasiadas pretensiones, pero su encanto camp y el boca oreja la convirtieron en el sleeper del año. Y de muchos años después. Partiendo de un presupuesto ínfimo tuvo el honor de posicionarse como la primera película en llegar al millón de copias vendidas en vídeo.

Pero el amor entre la pavisosa Baby y el hipervitaminado Johnny Castle se redujo únicamente a los momentos en los que la cámara enfocaba. La relación en el set no era tan edulcorada. En su autobiografía Swayze no tuvo reparos en criticar la actitud infantil de Grey a quien acusó de no tomarse excesivamente en serio el rodaje. La pareja, que ya había coincidido en la citada Amanecer rojo arrastraba problemas desde entonces y la noticia de que volverían a trabajar juntos no fue buena para ninguno de los dos. A pesar de ello la química era evidente y lo que el mundo recuerda no son las desavenencias entre ambos, sólo el legendario “Nadie arrincona a baby”,