Eduardo Urenda, autor de “Esa Chica”, agradecido con Rosita Hurtado y Julio Bagué

El joven cantante, Eduardo Urenda, que recientemente presentó “Esa Chica”, estuvo con Julio Bagué* en el estudio de grabación de Marc Antony, Jennifer López y otros artistas conocidos.

Facebook de Eduardo Urenda

Un viaje inesperado como todo en esta vida, en cual Dios me demostró una vez más que el que persiste consigue, que las oraciones no regresan vacías. Mantener la fe intacta es la clave del éxito y hoy pude confirmar que sus tiempos son perfectos. Quiero agradecer a @rositahurtadol por las gestiones, una mujer admirable y de un enorme corazón. A Julio Bagué @juliobagué por confiar en mi talento, por darme esta gran oportunidad y por hacerme sentir en casa. Julio es sinónimo de grandeza, que calidad de ser humano. Vine buscando cobre y encontré oro, gracias Dios!







*Julio Bagué es productor, arreglista y ejecutivo musical. Bagué ha recibido múltiples nominaciones a los Premios Grammy Latinos, y ganó un Premio Grammy Latino al Mejor Álbum Tropical Tradicional por su trabajo con Jon Secada con The Charlie Sepúlveda Big Band en la grabación To Beny Moré with Love.



Fuente: Facebook de Eduardo Urenda