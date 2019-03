El nuevo tatuaje de Ariana Grande demuestra que ha superado del todo su ruptura con Pete Davidson

Dicen que cuando se sufre de desamor lo mejor es encontrar un clavo nuevo que saque al anterior. Pero Ariana Grande, lejos de dejarse llevar por la sabiduría popular, ha preferido seguir el camino más difícil pero también el más efectivo para superar la ruptura con Pete Davidson: aprender a estar bien sola antes de comenzar una nueva relación.

De eso precisamente es de lo que más habla en su último disco, Thank U Next, en el que abre su corazón y llega incluso a dar la gracia a todos los hombres que le han roto el corazón por todo lo que aprendió a su lado. Una filosofía donde no tiene lugar el rencor hacia las exparejas que también está probando en su propio cuerpo, tal y como acaba de demostrar en la última foto que ha publicado en Instagram.

A solo un día de comenzar su nueva gira, la cantante aparece en la imagen tomándose un descanso y enseñando el que parece ser su nuevo tatuaje: una enorme rama con hojas en el abdomen que, en otro momento, habría usado para esconder la palabra que se tatúo hace meses en honor a su prometido Davidson: ‘Always’. Es decir, ‘siempre’.

Ver esta publicación en Instagram got a bed ….. wit your name on it Una publicación compartida de Ariana Grande (@arianagrande) el 6 Jul, 2018 a las 8:35 PDT

Unas letras que ahora no desaparecen, sino que se integran en este diseño dentro de una hoja y que, según explica la propia cantante, siempre se quedarán así. “El tatuaje está evolucionando, no tapando nada”.Vamos, que no piensa rellenar el dibujo con ningún color ni ninguna tinta que borre su pasado sentimental reciente. Bravo por ella.