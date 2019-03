El candidato presidencial de Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, señaló que mañana, Día del Mar, no habrá nada que celebrar.

La sentencia de La Haya ha supuesto el fin de un ciclo, quizá el fin de una era; pero no se puede cerrar este ciclo sin que los responsables de esta vergonzosa derrota le rindan cuentas al país.

“Eso le reclamamos al presidente y a todos los que conformaron su equipo: tienen que rendir cuentas al país. (…) Estoy planteando algo que el país merece conocer, y es la verdad de lo que pasó en La Haya; la verdad sobre las consecuencias del fallo con relación a nuestra reivindicación marítima”, señaló Ortiz.

El senador insistió en que los bolivianos necesitan debatir que se hará en un escenario post Haya y en qué queda el país después del fallo, ya que pareciera que la administración de Evo Morales no tenía un plan en caso de un revés.

“No han hecho nada… volvieron de La Haya, se declararon candidatos y se pusieron en campaña. No informaron a la población, no rindieron cuentas, no asumieron responsabilidades”, criticó el candidato presidencial de oposición.