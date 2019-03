El Papa Francisco: “La comida no es propiedad privada”

Francisco, además, se refirió al sufrimiento de aquellas familias que no cuentan con los medios para asegurar la alimentación de sus hijos. “Cuántas madres y padres, incluso hoy, se van a dormir con el tormento de no tener suficiente pan mañana para sus hijos! Imaginamos esta oración recitada no en la seguridad de un apartamento cómodo, sino en la precariedad de una habitación en la que nos adaptamos, donde no hay suficiente para vivir“, señaló.